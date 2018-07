Ora o mai più è un successo | dall’estero vogliono acquistare il format

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo Orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

Decreto dignità - oggi il CdM. Di Maio : "Da oggi si porta rispetto ai lavOratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Ora o mai più - l’exploit inaspettato del programma di RaiUno. E Lisa torna a cantare dopo la malattia : 3.767.000 telespettatori e il 21,6% di share: sono questi i numeri della prima edizione di Ora o mai più. Ascolti che parlano chiaro, rafforzati ancora di più dal periodo di messa in onda in pieno giugno tra il caldo e una Canale 5 in clima Mondiale. Otto meteore della musica italiana, note spesso per una sola hit, pronte al rilancio guidate da otto big: da Loredana Bertè a Patty Pravo, da Orietta Berti a Marcella Bella e molti altri. Era il ...

M5S - addio governo per SpadafOraCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Di Maio ha deciso di esiliare SpadafOra : già pronta la candidatura in Campania : Roma - Luigi Di Maio vuole "esiliare" il braccio destro Vincenzo Spadafora in Campania. Il capo politico del M5s pensa al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, delegato alle Pari opportunità, per la corsa alla guida della Regione nel 2020: Spadafora, escluso dalla squadra dei ministri grillini e retrocesso nel sottogoverno, proverà a "riciclarsi" nella sua terra. Dove potrà contare su una solida e trasversale rete di relazioni. Il nome ...

DI MAIO E LA “NETFLIX ITALIANA” - COS’È?/ “Rai e Mediaset - è l'Ora di rinnovarsi” : Di MAIO lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 01:45:00 GMT)

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Olanda-Italia 81-66. Azzurri mai in vantaggio contro gli Orange : L’ItalBasket chiude con una pesante sconfitta il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Groningen finisce 81-66 per la nazionale dei Paesi Bassi, già qualificata alla seconda fase in virtù degli scontri diretti. Gli Azzurri, privi di Amedeo Della Valle e Daniel Hackett, partono con due punti in meno rispetto alla prima del prossimo girone (Lituania) che comincerà a partire da settembre. Parte sin dall’inizio in ...

Ora o mai più - la vincitrice è Lisa : 'Sono grata a Masini' : ... lo show di Rai1 condotto da Amadeus che offre una seconda chance a otto cantanti, dimenticati dal mondo dello spettacolo dopo essere stati protagonisti di un grande successo musicale. "Provo una ...

Italiaonline : Di Maio incontra lavOratori - lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

'Ora o mai più' - Lisa trionfa dopo la malattia : 'Provo una felicità immensa' : Si conclude con un grande successo il programma condotto da Amadeus 'Ora o mai più' trasmesso su Rai1 ieri , venerdì 29 giugno, che ha vinto il prime time avendo ottenuto 3 milioni 355 mila spettatori ...

Vincitore Ora o mai più/ Chi ha vinto? Lisa : "L'amore? Ora sono concentrata su me stessa!" : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Trionfa in classifica la favoritissima Lisa, davanti ai Jalisse e a Massimo Di Cataldo: il ringraziamento al giudice Marco Masini.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Crisi Invatec - lavOratori incontrano il ministro Di Maio : "Mai più un caso come il vostro" : Brescia, 30 giugno 2018 - Una legge contro le delocalizzazioni in discussione da lunedì. Ecco quanto annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a i lavoratori della ...