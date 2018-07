Operazione immagine Il Tour mette alla porta lo scomodo Froome

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Hanno prima mandato avanti Bernard Hinault, adesso i francesi, come era prevedibile, sono pronti a passare dalle parole ai fatti.? Anche no.La notizia è rimbalzata dFrancia ieri mattina, a poco meno di una settimana dal via della Grande Boucle. Il campione britannico, tuttora sotto inchiesta per l'eccesso di salbutamolo riscontratoVuelta dello scorso settembre, non è gradito sulle strade del.La Francia alza i toni e abbassa la claire al corridore più vincente degli ultimi anni, capace di conquistare quattro delle ultime cinque edizioni della Grande Boucle, oltre ad una Vuelta e un Giro d'Italia. Perché gli organizzatori dell'Aso non lo vogliono? Per difendere l'della corsa, come in pratica hanno spiegato in una lettera inviata direttamente al Team Sky.Un'azione mediatica per accendere i riflettori della corsa ciclistica più imnte del pianeta al ...