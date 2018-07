Ong | la Sea-Watch sottoposta a fermo a Malta

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno Ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

LIFELINE - MALTA CHIUDE I PORTI ALLE Ong/ Open Arms e Sea Watch 3 bloccate - Aquarius dirottata a Marsiglia : LIFELINE a MALTA, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Blocco di tutti i PORTI maltesi in attesa del Consiglio Ue: Aquarius dirottata (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Migranti - Malta chiude i porti alle navi Ong e blocca Seawatch e Lifeline 'Attività non chiare' : La guerra alle navi delle Ong anche senza Migranti a bordo. Malta ha deciso di impedire l'uso dei suoi porti alle navi delle ong. Lo si legge in una nota del governo de La Valletta. 'In seguito ai ...

Migranti - per le navi delle Ong odissea nel Mediterraneo : Aquarius e Open Arms sono già tornate al limite delle acque territoriali libiche, in attesa di nuovi carichi di Migranti da imbarcare. Intanto la Guardia costiera di Tripoli ha annunciato di aver ...

L'odissea dei 300 migranti : la nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Migranti - procura Palermo archivia le indagini su Ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con i trafficanti” : La procura di Palermo ha archiviato le indagini a carico delle imbarcazioni di due Ong, la Sea Watch e la Golfo Azzurro, che erano state messe sotto accusa per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo i giudici, però, le indagini hanno dimostrato che non c'è alcun legame tra le Ong e i trafficanti libici.Continua a leggere

