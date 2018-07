O’Ney | stella luminosa di un Mondiale rimasto al buio… di campioni

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il numero dieci trascina il Brasile ai quarti di finale, niente da fare per il Messico che si arrende sotto i colpi dei sudamericani Kylian Mbappé da un lato, Neymar dall’altro. La scalata all’Olimpo del calcio comincia da qui, dai quarti di finale centrati da protagonisti. Due gol il francese, uno solo quello del brasiliano, capace comunque di portare a spasso un’intera Nazionale avversaria. AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI Che bega per il Messico vedersela con il numero 10 verdeoro, capace di far ammattire la difesa di Ochoa, protagonista a sua volta di alcune parate davvero impressionanti. Personalità, tecnica e invenzioni. Mescolare bene, et voilà la partita di Neymar. Sempre al centro del gioco, sempre con la palla al piede, sempre nel mirino delle telecamere. Anche quando si inventa un pestone, facendo una delle sue solite sceneggiate napoletane. O’Ney ...