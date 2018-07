Omicidio Andrea La Rosa | l’ex calciatore messo nel bidone con l’acido mentre era ancora

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Sono emersi nuovi dettagli sulla morte diLatrentacinquenne per cui sono accusati diRaffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Squadra Omicidi emerge che la morte dell’uomo, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017 a Milano, sarebbe da imputare “all’azione combinata dell’inalazione dei fumi dele del confinamento all’interno del”, il corpo della vittima era statonelerain vita per scioglierlo. A spingere i due presunti assassini verso questa scelta era un debito che avevano nei confronti di Lache ammontava ad una somma di oltre 30mila euro. Dalla perizia sul corpo è dunque emerso chedel Brugherio non è morto per le ferite inferte nella cantina in via Cogne dove ha incontrato madre e figlio come ...