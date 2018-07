Oltre 30mila visite per Gaudenzio Ferrari

Festival della bellezza sold out per Oltre 30mila presenze : Con oltre 30.000 presenze, teatri sold out, eventi unici ideati per il Festival da grandi intellettuali e artisti, spettacoli e concerti in prima nazionale, il Festival della bellezza si afferma alla quinta edizione tra i più prestigiosi appuntamenti culturali italiani. Quinta edizione del Festival della bellezza: ...

Foligno - appello di Festa Scienza e Filosofia : 'Servono più risorse per andare avanti'. E nel 2018 Oltre 30mila presenze : Tornando al sostegno, della politica in primis ma non solo, a farsi portavoce di quest'istanza con le aziende del territorio sarà, invece, Giuseppe Metelli, tra i promotori di Festa di Scienza e ...