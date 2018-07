Oltre 23 | 3 mln di occupati | ma Di Maio avverte | è record precari

Disabili : Ogni Sport Oltre - dalla Fondazione Vodafone 2 mln a 23 progetti : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Si è chiusa l’edizione 2018 del bando di Oso -Ogni Sport Oltre, la piattaforma digitale promossa da Fondazione Vodafone pensata per avvicinare allo Sport le persone con Disabilità. Due milioni di euro di finanziamenti andranno a 23 progetti selezionati sugli Oltre 600 partecipanti. Hanno sostenuto Oso anche Fondazione Con il Sud e Fondazione Angelini che hanno scelto di cofinanziare alcuni progetti, per ...

Calcio : Oltre 1 mln sequestrato al Palermo - circa 100mila euro al patron Zamparini (2) : (AdnKronos) - Secondo i finanziari, Zamparini si sarebbe "sistematicamente" servito della Mepal srl, di cui è risultato essere amministratore di fatto, come una sorte di "cassaforte per mettere al riparo le disponibilità correnti della società di Calcio dalle temute azioni esecutive dell’erario, nei

**Istat : in 2017 Oltre 9 - 3 mln in povertà relativa - in crescita su 2016** : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Anche la povertà relativa cresce rispetto al 2016. Nel 2017 riguarda 3 milioni 171mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016), e 9 milioni 368mila individui (15,6% contro 14,0% dell’anno precedente). Lo rileva l’Istat nel rapporto sulla povertà in Italia. L'articolo **Istat: in 2017 oltre 9,3 mln in povertà relativa, in crescita su 2016** sembra essere il primo su Meteo Web.

Istat : in 2017 Oltre 9 - 3 mln in povertà relativa - in crescita su 2016(2) : (AdnKronos) – Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne. L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di ...

Istat : in 2017 Oltre 5 mln in povertà assoluta - record da 2005 : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Nel 2017 versano in una situazione di povertà assoluta 1 milione e 778mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui. L’incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per gli individui (da 7,9%). Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 ...

Istat - Oltre 5 mln in povertà assoluta in Italia. E' record : Roma, 26 giu. , askanews, - oltre 5 milioni di italiani vivono in povertà assoluta, un record assoluto. E' quanto emerge dall'indagine sulla povertà in Italia elaborato dall'Istat.L'anno scorso si ...

Messina - sequestro Dia per Oltre 30 Mln : 7.00 La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Messina, supportata dal Centro operativo di Catania, sta sequestrando beni per un valore di oltre 30 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore del settore ristorazione, banchetti cerimoniali, bar e somministrazione di alimenti. L'imprenditore è ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. Nel mirino degli investigatori il capitale sociale di imprese e i relativi ...

Ascolti - Oltre 7 mln per Argentina-Croazia su canale 5 : Ancora un successo per i mondiali di calcio sul piccolo schermo. La partita trasmessa da canale 5 Argentina-Croazia è stata infatti seguita da 7.288.000 telespettatori pari al 34,03% di share. Secondo gradino del podio per ‘Don Matteo’, trasmesso in replica da Rai1, che ha ottenuto 2.955.000 telespettatori pari al 13,85% di share. Su Italia1 ’17 Again – Ritorno al Liceo’ ha ottenuto 1.115.000 telespettatori pari al ...

Ostia : sequestrati beni per Oltre 18 mln ai fratelli Fasciani : Per gli inquirenti Carmine e Terenzio, capi del clan, hanno inquinato l'economia legale del litorale accumulando un patrimonio ingentissimo - Ammonta a circa 18 milioni di euro il valore dei beni ...