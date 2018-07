Olimpiadi Torino | Appendino | “Saranno senza debito e sostenibili” Ma le consigliere M5s

Olimpiadi 2026 a Torino - Di Maio rilancia la candidatura : Il vicepremier è riuscito a ricomporre la frattura che si era creata fra la sindaca Chiara Appendino e alcuni consiglieri dissidenti del suo stesso partito -

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino : "Rapporti ricuciti" : È servito l'intervento di Luigi Di Maio in persona per sedare la rivolta dei consiglieri del M5S a Torino. Ad annunciare l'armistizio è stata nella tarda serata di ieri la stessa Sindaca Appendino: "I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino".L'incontro è arrivato al termine di una settimana decisamente turbolenta. Lo scorso 25 giugno c'è stata una burrascosa riunione a Palazzo Civico, alla vigilia ...

Olimpiadi 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : “I rapporti sono ricuciti - andiamo avanti con la candidatura di Torino” : “Abbiamo discusso a lungo e il 3 luglio verrà inviato lo studio di fattibilità, quindi Torino partecipa al percorso. Ci sarà una discussione lunedì in Consiglio comunale in cui dettaglieremo quanto è contenuto e qual è il modello di Olimpiadi, e Luigi Di Maio porrà a livello governativo quelle che sono le tematiche che ha posto anche il gruppo consiliare che secondo noi sono da modello per quanto riguarda la gestione di un evento. I ...

Torino candidata alle Olimpiadi invernali del 2026 - : Via libera alla presentazione del dossier olimpico. Decisione raggiunta nel corso dell'ennesimo vertice tra la sindaca Chiara Appendino e la maggioranza pentastellata. Mediazione decisiva di Di Maio

Olimpiadi a Torino - Appendino : "Rapporti ricuciti" : I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino ". E' la sindaca, Chiara Appendino , ad annunciare nella tarda serata di ieri l'esito dell'incontro sulla ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Torino : ANSA, - Torino, 30 GIU - Luigi Di Maio è arrivato al Palazzo Civico di Torino, dove partecipa alla riunione della maggioranza pentastellata che amministra il Comune nel tentativo di trovare una ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

Olimpiadi 2026 : Milano è in vantaggio - Cortina rilancia - Torino in stand-by. La situazione : Continua la corsa a tre per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali del 2026. In quesì giorni le tre città preselezionate, Cortina, Milano e Torino, stanno ultimando i progetti da presentare al Coni, che comunicherà poi, entro il 10 luglio, la decisione definitiva su quale candidare ufficialmente. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale delle tre città. Milano: la città lombarda sembra al momento quella maggiormente in ...