Olimpiadi | Milano | domani dossier al Coni

Olimpiadi 2026 : Milano è in vantaggio - Cortina rilancia - Torino in stand-by. La situazione : Continua la corsa a tre per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali del 2026. In quesì giorni le tre città preselezionate, Cortina, Milano e Torino, stanno ultimando i progetti da presentare al Coni, che comunicherà poi, entro il 10 luglio, la decisione definitiva su quale candidare ufficialmente. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale delle tre città. Milano: la città lombarda sembra al momento quella maggiormente in ...

Milano - Olimpiadi invernali : i Giochi della Lega sulla Mi-To : «Vinca il migliore», dice Matteo Salvini, che da vicepremier non si sbilancia. «Il governo si pronuncerà presto», promette Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con ...

Milano e Torino litigano sulle Olimpiadi : Entrambe vogliono diventare la candidata italiana per ospitare quelle invernali del 2026: il governo dice che se ne occuperà presto The post Milano e Torino litigano sulle Olimpiadi appeared first on Il Post.

Olimpiadi Torino - scontro nel M5s. Fontana : Milano decisa : La sindaca Appnedino avrebbe minacciato le dimissioni. Oggi l'incontro con il sottosegretario Giorgetti

Olimpiadi : Fontana - Milano c’è - aspettiamo che il governo si esprima : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – “Io e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, siamo assolutamente decisi, perché riteniamo che le Olimpiadi siano un evento importante e strategico. Non facciamo certamente pressioni di carattere partitico perché riteniamo di essere i migliori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli ‘Stati generali dell’Innovazione’, rispondendo a chi gli ...

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Milano - Sala : "Olimpiadi 2026 Torino sfavorita. Noi più in corsa" : Milano, 26 giugno 2018 - « Le Olimpiadi invernali del 2026 ? La scelta è anche politica. Proprio perché è politica, io lo dico prima: accetterò qualunque decisione del Governo. Ma mi permetto di fare ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Il governo deciderà presto”. Sala : “Milano ha più possibilità di vincere” : Sono giorni decisivi per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo che il nostro paese aveva presentato al CIO tre città, Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo, ora è arrivato il momento di scegliere la location definitiva da candidare ufficialmente. In merito alla questione ha parlato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha dichiarato così all’Ansa: “Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi ...

Olimpiadi 2026 : Sala - meglio Milano : Anche se ovviamente "trattandosi di una decisone politica accetterò qualunque decisione del governo. Il buonsenso direbbe che abbiamo più possibilità noi. Se però si decidesse per Torino non farò ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...