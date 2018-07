: Per consolare la #nonsidaca di Roma, le Olimpiadi di Torino riserveranno alla Capitale lo Slalom Gigante fra le Buc… - vittoriozucconi : Per consolare la #nonsidaca di Roma, le Olimpiadi di Torino riserveranno alla Capitale lo Slalom Gigante fra le Buc… - CyberNewsH24 : #Olimpiadi 2026,Appendino:no costruzioni - TelevideoRai101 : Olimpiadi 2026,Appendino:no costruzioni -

"Non prevediamo di costruire nulla ex novo e non vogliamo fare debito": sono i principi della candidatura di Torino alleinvernali del, illustrati al Consiglio comunale dalla sindaca Chiara. Il pre dossier, che sarà inviato domani al Coni, "delinea le linee guida della Torino del futuro", spiega la prima cittadina che parla di un "evento green e sostenibile" che "terrà conto di quanto non ha funzionato nel 2006".(Di lunedì 2 luglio 2018)