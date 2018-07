Olimpiadi 2026 : Malagò - remare insieme : C'è una considerazione politica e domani cercherò da Giorgetti di capire quale. Poi si terrà un consiglio nazionale il 10 luglio, questo tema è all'ordine del giorno ma se ce ne fosse la necessità si ...

Olimpiadi invernali Torino 2026 : il Movimento 5 stelle (ancora una volta) non è convinto : Olimpiadi invernali Torino 2026: il Movimento 5 stelle ha discusso oggi del possibile svolgimento della competizione in terra torinese Resta divisa la maggioranza pentastellata torinese sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le comunicazioni della prima cittadina, Chiara Appendino, che ha confermato che domani la Città invierà a Governo e Coni il pre dossier, i consiglieri dissidenti che già una settimana fa si erano ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : no costruzioni : 17.08 "Non prevediamo di costruire nulla ex novo e non vogliamo fare debito": sono i principi della candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, illustrati al Consiglio comunale dalla sindaca Chiara Appendino. Il pre dossier, che sarà inviato domani al Coni, "delinea le linee guida della Torino del futuro", spiega la prima cittadina che parla di un "evento green e sostenibile" che "terrà conto di quanto non ha funzionato nel 2006".

Olimpiadi 2026 a Torino - Di Maio rilancia la candidatura : Il vicepremier è riuscito a ricomporre la frattura che si era creata fra la sindaca Chiara Appendino e alcuni consiglieri dissidenti del suo stesso partito -

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino : "Rapporti ricuciti" : È servito l'intervento di Luigi Di Maio in persona per sedare la rivolta dei consiglieri del M5S a Torino. Ad annunciare l'armistizio è stata nella tarda serata di ieri la stessa Sindaca Appendino: "I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino".L'incontro è arrivato al termine di una settimana decisamente turbolenta. Lo scorso 25 giugno c'è stata una burrascosa riunione a Palazzo Civico, alla vigilia ...

Olimpiadi 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : “I rapporti sono ricuciti - andiamo avanti con la candidatura di Torino” : “Abbiamo discusso a lungo e il 3 luglio verrà inviato lo studio di fattibilità, quindi Torino partecipa al percorso. Ci sarà una discussione lunedì in Consiglio comunale in cui dettaglieremo quanto è contenuto e qual è il modello di Olimpiadi, e Luigi Di Maio porrà a livello governativo quelle che sono le tematiche che ha posto anche il gruppo consiliare che secondo noi sono da modello per quanto riguarda la gestione di un evento. I ...

Torino candidata alle Olimpiadi invernali del 2026 - : Via libera alla presentazione del dossier olimpico. Decisione raggiunta nel corso dell'ennesimo vertice tra la sindaca Chiara Appendino e la maggioranza pentastellata. Mediazione decisiva di Di Maio

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Torino : ANSA, - Torino, 30 GIU - Luigi Di Maio è arrivato al Palazzo Civico di Torino, dove partecipa alla riunione della maggioranza pentastellata che amministra il Comune nel tentativo di trovare una ...

Olimpiadi 2026 : Milano è in vantaggio - Cortina rilancia - Torino in stand-by. La situazione : Continua la corsa a tre per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali del 2026. In quesì giorni le tre città preselezionate, Cortina, Milano e Torino, stanno ultimando i progetti da presentare al Coni, che comunicherà poi, entro il 10 luglio, la decisione definitiva su quale candidare ufficialmente. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale delle tre città. Milano: la città lombarda sembra al momento quella maggiormente in ...