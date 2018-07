Ogni smartphone può diventare un microscopio

huffingtonpost

(Di lunedì 2 luglio 2018) SmartMicroOptics srl è una start-up innovativa fondata nel febbraio 2016, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che ha una mission specifica: dare a chiunque, e in qualunque luogo, la possibilità di osservare il mondo microscopico.SmartMicroOptics (SMO) ha creato una famiglia di prodotti da abbinare ao tablet, identificata dal marchio Blips, in grado di trasformare questi comuni dispositivi in macchine fotografiche macro o in microscopi digitali portatili. Cuore dei prodotti a marchio Blips sono delle piccole lenti su pellicola flessibile, chiamate appunto lenti Blips, sottili circa 1mm; queste si applicano sulla fotocamera di qualsiasiper trasformarli in microscopi e possono esser riutilizzate moltissime volte.L'obiettivo di poter fornire questi strumenti a chiunque viene garantito dai loro bassi prezzi, che permettono a tutti di ...