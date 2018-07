Oggi è il World Ufo Day | il primo romanzo sugli extraterrestri fu scritto duemila anni fa

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Europa in gran forma : Oggi le sfide decisive per il podio. Ci sono anche Perusic/Schweiner : Si avvicina l’appuntamento continentale e l’Europa lancia un segnale chiaro sulla sabbia di Ostrava. Sette semifinalisti su otto vengono dal Vecchio Continente nel torneo 4 Stelle ceco ma bisogna anche dire che, per quasi tutti i brasiliani, si trattava del primo appuntamento con le nuove formazioni, mentre gli statunitensi di punta hanno preferito partecipare al ricco torneo AVP di Seattle. Resta comunque un dato molto interessante ...

THOR - THE DARK WORLD - RAI 2/ Info streaming del film di Alan Taylor (Oggi - 22 giugno 2018) : THOR - The DARK WORLD, Rai 2: stasera in onda il film sul supereroe dal martello magico per la regia di Alan Taylor con Chris Hemsworth e Natalie Portman. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:21:00 GMT)

Thor - The Dark World/ Su Rai 2 il film con Chris Hemsworth (Oggi - 22 giugno 2018) : Thor - The Dark World, Rai 2: stasera in onda il film sul supereroe dal martello magico per la regia di Alan Taylor con Chris Hemsworth e Natalie Portman. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Nicolai/Lupo - il ritorno : Oggi debutto alla portata sulla sabbia ceca : Sono passati 104 giorni dall’ultima ufficiale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo e oggi l’attesa è finita per rivedere in campo i vince campioni olimpici di Rio. La coppia numero uno del movimento italiano, fermata da un infortunio alla caviglia occorso a Daniele Lupo dopo la prestazione non all’altezza delle attese a Doha, torna in campo sulla sabbia di Ostrava in un 4 Stelle che fa da antipasto a tutti i grandi appuntamenti ...

Scattato il volantino MediaWorld Oggi 14 giugno con Huawei P20 Lite e S9 Plus protagonisti : Torna caldo come non mai il volantino MediaWorld a partire da oggi 14 giugno. La nota catena ha infatti lanciato una campagna che, pur consentendo di risparmiare non moltissimo rispetto al prezzo di listino di alcuni device diventati in questi mesi molto popolari in Italia, allo stesso tempo assicura la possibilità di acquistare determinati device a rate a tasso zero. Vedere per credere il caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus che ...

JURASSIC WORLD - ITALIA 1/ Info streaming del film con Bryce Dallas Howard (Oggi - 9 giugno 2018) : JURASSIC WORLD, il film in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e Nick Robinson, alla regia Colin Trevorrow. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:37:00 GMT)

JURASSIC WORLD/ Su Italia 1 il film con Bryce Dallas Howard (Oggi - 9 giugno 2018) : JURASSIC WORLD, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e Nick Robinson, alla regia Colin Trevorrow. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Basket – 3×3 World Cup : Oggi l’esordio delle azzurre a Manila : FIBA 3X3 World Cup. oggi l’esordio dell’Italia con Malesia e Turkmenistan Comincia oggi a Manila, nella Philippine Arena, la World Cup 2018 per la Nazionale italiana femminile 3×3 Open. Le azzurre giocano nel girone A contro, Malesia, Turkmenistan, Rep. Ceca e Indonesia che ha sostituito in corsa il Venezuela che si è ritirato. Alla FIBA 3×3 World Cup partecipano 40 squadre, 20 maschili e 20 femminili. Questo il calendario ...

JURASSIC WORLD/ Su Italia 1 il film con Bryce Dallas Howard (Oggi - 9 giugno 2018) : JURASSIC WORLD, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e Nick Robinson, alla regia Colin Trevorrow. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:53:00 GMT)

The New World - Il nuovo mondo/ Su Rete 4 il film di Terence Malik (Oggi - 7 giugno 2018) : The new World - Il nuovo mondo, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 giugno 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terence Malik. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Jurassic World - da Oggi al cinema i dinosauri “umani”. La featurette : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T15:11:19+00:00 ROMA – Arrivano al cinema oggi i dinosauri “umani” di Jurassic World. Animali che hanno emozioni come noi, come si vede nella featurette L’empatia con i dinosauri. Esseri non del tutto minacciosi. Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie […] L'articolo Jurassic World, da oggi al cinema i dinosauri “umani”. ...

Jurassic World- Il regno distrutto da Oggi al cinema : Jurassic World- Il regno distrutto da oggi è ad Agrigento al cinema Multisala Ciak, orario spettacoli: 18.30 in 3D, 20.30-22.30 2D e al cinema Concordia, orario spettacoli: 18.00-22.30 in 2D, 20.15 ...

Arriva Lunastra in Monster Hunter World Oggi 30 maggio nel nuovo DLC gratis : Capcom ha svelato il nuovo DLC gratuito di Monster Hunter World. Il drago Lunastra Arriva proprio oggi nel gioco. L’imperatrice del fuoco torna sulla scena con una serie di nuove abilità per mettere in difficoltà i cacciatori perché grazie alle sue fiamme potrà alterare l’ambiente circostante. Le novità non sono ancora finite perchè Lunastra avrà nuovi equipaggiamenti che devono essere costruiti proprio per il suo personaggio. Inoltre Capcom ha ...

Basket – FIBA World Cup 2019 - European Qualifiers : da Oggi aperta prevendita per Italia-Croazia : Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20.45, da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia per le qualificazioni europee della FIBA World Cup 2019 Roma. E’ di nuovo tempo di Azzurro! La Nazionale di coach Meo Sacchetti torna in campo per continuare la striscia di vittorie che fino a questo momento la vede imbattuta nelle gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie in altrettante partite ...