“Oddio!” Dove hanno ritrovato la piccola di soli 6 anni È mistero | la sua storia ha

(Di lunedì 2 luglio 2018) Unaagghiacciante che nel giro di pochissimo tempo si è diffusa via web e ha mosso un senso di inquietudine in tutta Europa. Il perché è drammatico e ha a che fare con una mabina disei. Purtroppo sempre più spesso ci ritroviamo a raccontare di fatti misteriosi e tragici. Una bambina di seiè stata trovata morta dopo essere scomparsa in un’isola scozzese. Alesha MacPhail di Rothesay, in Scozia, è stata dichiarata dispersa alle 6.25 del 2 luglio. Verso le 9 del mattino, gli agentitrovato il suo corpicino senza vita nei pressi di un ex albergo, il Kyles of Bute Hydropathic Hotel, nell’area di Port Bannatyne, dismesso negliSettanta. Insomma, uno scenario da vero e proprio film horror: prima la scomparsa, poi il ritrovamento del cadavere, una bambina di seie un vecchio albergo abbandonato. C’è stata subito anche ...