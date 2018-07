Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli | accordo per cinque anni con Kappa

La Serie B va in streaming : DAZN compra i diritti tv. Lecce : novità sul Nuovo sponsor tecnico - le anteprime per i tifosi : La notizia coglie di sorpresa il mondo degli appassionati che ora dovranno adattarsi alla nuova novità. novità che, dal canto loro, non sarà difficile da digerire per i tifosi del Lecce, abituatisi ...

Volley – La Millenium Savallese ha un Nuovo sponsor : la Casa del Filtro : Casa del Filtro si unisce al pool di sponsor Millenium: la Savallese si allarga La Casa Del Filtro è un’azienda bresciana che dal 1979 commercializza gamme complete di elementi filtranti intercambiabili, ricambi autocarri e rimorchi e batterie, ideali per risolvere ogni problema di filtrazione e di energia. Grazie a un grande magazzino filtri di ogni tipo garantisce disponibilità immediata dei prodotti anche dei più complessi da ...

Liu Jo Nuovo Main Sponsor del Bologna per la stagione 2018-2019 : Nel 2018-2019 i rossoblù incasseranno dalle Sponsorizzazioni di maglia circa 2 milioni, senza considerare lo Sponsor tecnico. L'articolo Liu Jo nuovo Main Sponsor del Bologna per la stagione 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie B ha un Nuovo sponsor : presentato l'accordo con BKT : La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato a Milano l'accordo con BKT, che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. l'accordo sarà valido per le ...

BKT è il Nuovo title sponsor del campionato di Serie B : Ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway. L'articolo BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Acciaieri Valbrubna Nuovo sponsor della Pallacanestro Bolzano : Un arrivo importante quello di una azienda che fa parte della storia di Bolzano e con essa si lega in maniera concreta, stimolando tra i giovani la pratica dello sport e ponendosi come punto di ...

Hyundai è il Nuovo sponsor di manica dell’Atletico Madrid : Dopo quello con il Chelse la casa automobilistica Hyundai ha siglato un accordo con l'Atletico Madrid per diventare il nuovo sponsor di manica. L'articolo Hyundai è il nuovo sponsor di manica dell’Atletico Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley – La Millenium Savallese annuncia la partnership con Banca Valsabbina - Nuovo title sponsor : Banca Valsabbina è il nuovo title sponsor Millenium: in vista della Serie A1 la Savallese si rinforza Novità importantissima in casa Millenium: la dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale con l’Istituto di credito, che sarà il ”title sponsor” per la stagione 2018-2019. Il nuovo nome ufficiale con cui la Prima Squadra affronterà il campionato di Serie A1 è quindi “Banca ...

Dybala svela il Nuovo sponsor : ufficiale l’accordo con Adidas : Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma con Dybala arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. «Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo durante la FIFA World Cup 2018 che partirà tra pochi giorni con ai […] L'articolo Dybala svela il nuovo sponsor: ufficiale l’accordo con Adidas è stato realizzato ...

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : ufficiale l’accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica. L'articolo Nuovo sponsor di manica per il Chelsea: ufficiale l’accordo con Hyundai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MSI è sponsor del Nuovo eSport Palace di Bergamo : Sabato 26 maggio s'inaugura il nuovissimo eSport Palace, un innovativo concetto di struttura dedicata al gaming e alla tecnologia, dove gli appassionati possono incontrarsi per condividere a 360 gradi le proprie passioni nel mondo dei videogiochi.In linea con la propria vocazione a sostegno della diffusione degli eSport anche nel nostro paese, MSI ha supportato diversi aspetti nella realizzazione di questo progetto di cui è sponsor.eSport Palace ...

Unicusano Ternana - Macron Nuovo sponsor tecnico : L'Unicusano Ternana abbraccia la Macron. Il successo del Career Day organizzato dall' Università Niccolò Cusano è dato anche dalle aziende che erano presenti alla giornata formativa organizzata dall'...

Marposs e UniBo - Un Nuovo sponsor per il Racing Team degli studenti : Il Racing Team delluniversità di Bologna, impegnato in due campionati interamente dedicati agli studenti, la Formula SAE (che prevede la progettazione, la realizzazione e la messa in pista di un veicolo in stile formula) e la MotoStudent Electric (che prevede invece la creazione di un prototipo funzionante di moto elettrica da corsa), guadagna un nuovo collaboratore di peso. La Marposs, azienda leader nella fornitura di strumenti di precisione ...

Lazio - il futuro è adesso. Rinnovi per Peruzzi e Tare e Nuovo sponsor : La Champions è l'obiettivo, il sogno che Inzaghi e i suoi ragazzi stanno rincorrendo da settembre sul campo. Meritano applausi per quanto fatto, qualsiasi sia l'esito finale di questo spareggio con l'...