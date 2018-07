Novità Reddito d' Inclusione REI | modifica beneficiari | coinvolte 2 | 5 milioni di

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il Governo, ancora una volta, non distoglie la sua attenzione dalle famiglie o soggetti economicamente deboli o in condizioni lavorative svantaggiate. Precedentemente, con nota n. 4292/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduceva con la suindicata nota, cambiamenti relativi a nuovi requisiti familiari. Successivamente sono state aggiunte delle novita'. In quest'articolo saranno illustrati tutti i cambiamenti e novita' per la richiesta deldid': cosa cambia Se inizialmente erano necessari determinati e specifici requisiti familiari per esseredel sussidio, ossia: donna in stato di gravidanza, presenza di un minore, di un disabile o di un disoccupato ultra cinquantacinquenne, ora i criteri di accesso alla domanda e di ottenimento di tale strumento di contrasto della poverta', cambiano: l'unico requisito richiesto a ...