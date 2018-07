Novità pensioni 2019 | Salvini vuole Quota 100 | la riforma dovrebbe partire a fine

Pensioni - Governo al lavoro : Novità in arrivo ma è battaglia sui conti : Deve ancora aprirsi il cantiere della riforma Pensioni ma gia' sono scoppiate le polemiche sulle misure da attuare e sui costi. Sulla questione previdenziale si sono espressi a più riprese in questi giorni i due vicepremier, Luigi Di Maio ministro del lavoro e Matteo Salvini ministro dell’Interno. Entrambi hanno confermato gli impegni assunti in campagna elettorale e nel contratto di Governo che ha portato il premier Giuseppe Conte a Palazzo ...

Riforma Pensioni - Salvini : Quota 100 per tutti e 41 per i precoci - le Novità Video : Di superamento della Riforma Pensioni targata Fornero, di cui dovra' occuparsi personalmente il ministro del Lavoro Luigi Di Maio M5s come ha sottolineato in questi giorni, è tornato a parlare oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini Lega. Il premier Giuseppe Conte, illustrando in Parlamento le dichiarazioni programmatiche del “governo del cambiamento”, ha sì parlato di Pensioni, e in particolare degli assegni di cittadinanza anche se ancora ...

Pensioni - Novità dal Governo Conte : taglieremo quelle superiori a 5.000 euro : In materia previdenziale resta sul generico ma sulle Pensioni d’oro sembra avere le idee abbastanza chiare il nuovo premier Giuseppe Conte che oggi ha illustrato le dichiarazioni programmatiche in aula al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati per la replica. Fino sono stati il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrambi vicepremier, ad alimentare aspettative sulla riforma Pensioni del ...

Pensioni - il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 : le Novità Video : Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riforma Pensioni targata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovo Governo M5s-Lega [Video]presieduto dal premier Giuseppe Conte. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione ...

Pensioni e reddito di cittadinanza priorità del governo - Novità da Di Maio Video : Riforma Pensioni e reddito di cittadinanza, queste le priorita' del nuovo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico del governo guidato dal premier Giuseppe Conte. Nessun passo indietro di Luigi Di Maio rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale e rispetto a quanto scritto poi nel contratto di governo [Video]siglato tra Movimento 5 stelle e Lega. Il capo politico del Movimento 5 stelle dovra' affrontare personalmente la questione ...

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le Novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Riforma Pensioni - Salvini : smonteremo la Fornero a pezzi - le Novità : Parte il Governo Conte e la Riforma Pensioni, così come il lavoro, restano al centro del dibattito politico. “Via la legge Fornero [VIDEO]”, ha detto a Roma il nuovo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, trovandosi in piena sintonia con l’alleato di governo, Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, che a Treviso ribadisce: “Smontare la legge Fornero pezzo per pezzo”. Quello che per anni è stato il cavallo di battaglia ...

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le Novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...

Pensioni - riprende quota governo gialloverde : stop legge Fornero - le Novità Video : riprende quota l’ipotesi di un governo gialloverde e quindi anche il contratto di programma che prevede, tra l’altro, la riforma Pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax. In particolare, sulla previdenza, il contratto di governo alla tedesca, prevede il superamento della tanto chiacchierata legge Fornero, l’istituzione della quota 100 per tutti i lavoratori capace di soddisfare anche le esigenze dei precari che reclamano la quota 41 e ...

Pensioni : Di Maio verso il ministero del Lavoro - le Novità in arrivo Video : Ormai sembra quasi fatta: si fa strada il governo gialloverde [Video] con il professore Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, quindi riprende quota anche il piano di riforma Pensioni M5s-Lega che prevede il superamento della legge Fornero, la formula Quota 100 per il pensionamento e la proroga della soluzione sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata rosa. Stavolta sembra davvero decisiva la svolta nelle trattative per la ...

Nasce il Governo Conte - Novità in arrivo su pensioni : Quota100 e Opzione Donna Video : Diciotto ministri [Video], di cui cinque donne: Nasce il Governo Conte, gia' ribattezzato il “Governo del cambiamento”, che dovra' mettere mano, tra l’altro alla riforma pensioni targata Fornero, come previsto nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle, e che dovra' istituire la flat tax e il reddito di cittadinanza. E’ arrivata oggi l’intesa sul Governo gialloverde. Accentando l’incarico di presidente del Consiglio, l’avvocato e ...

Pensioni - ultimissime Novità al 30/5 su legge Fornero - flessibilità e Rei Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 30 maggio 2018 vedono continuare la battaglia dialettica tra chi ritiene utile mantenere in essere le riforme previdenziali approvate negli scorsi anni e chi chiede al contrario un profondo cambio di rotta e flessibilizzazione del sistema [Video]. L'ultima presa di posizione al riguardo arriva dalla Banca d'Italia, alla quale sono te le reazioni del Movimento 5 Stelle e dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati ...

Pensioni - Salvini : parta il Parlamento per smontare la Fornero - le Novità Video : Cominciare subito a lavorare in Parlamento sulla riforma Pensioni e i tagli ai vitalizi dei parlamentari, sulla giustizia e sul fisco, al di la' di quale sara' il nuovo governo e in attesa di capire come vada il tentativo di Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di costituire l’esecutivo tecnico. Facciamo partire il Parlamento, ha dichiarato oggi il leader della Lega Matteo ...

Pensioni : Di Maio riaccende le speranze su abolizione Fornero - le Novità Video : Si riaccendono le speranze di quanti tifano ancora per un governo gialloverde [Video]capace di mettere mano alla riforma Pensioni. Molte le questioni aperte sul fronte previdenziale ancora in attesa di risposte e per le quali da anni si battono migliaia di lavoratori sia sui social network che nelle piazze. Il piano di riforma Pensioni del Movimento 5 stelle e della Lega, messo nero su bianco nel contratto di governo, prevede lo stop alla legge ...