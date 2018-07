“Non mangiatelo!” Ministero lancia l’allarme e ritira il prodotto Pericoloso per le

caffeinamagazine

: Non compratelo e non MANGIATELO mai più. Guardate cosa si è scoperto sull'aglio... - attivotv : Non compratelo e non MANGIATELO mai più. Guardate cosa si è scoperto sull'aglio... - apulia14 : RT @laperlaneranera: Eppoi la nomina la danno ai napoletani - Krono65 : RT @laperlaneranera: Eppoi la nomina la danno ai napoletani -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Quando ildella saluteun allarme di ritorno è sempre bene tenere alta l’attenzione e la diffusione perché ne va della salute di tutti. In questo caso specifico, poi, è bene agire subito perché il rischio maggiore è per le donne incinta. Si tratta di un lotto di vitello tonnato “Il Ceppo” che è statoto su ordine deldella Salute per la presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può essere all’origine della contaminazione di diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte ed è responsabile della Listeriosi (la cosa più grave). Come riporta una nota pubblicata sul sito del dicastero, ilin questione è distribuito con il numero di lotto “181485005” e con data di scadenza 08/07/2018. Il vitello tonnato richiamato è statoda Il Ceppo SRL nello stabilimento di via ...