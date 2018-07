Non grave l' infortunio di Rodriguez

Mondiali - il Ct della Colombia : “James Non è grave - nel caso pronto Muriel” : Il ct della Colombia, Jose Pekerman, ha dichiarato che il centrocampista James Rodriguez non ha riportato un grave infortunio e spera di averlo a disposizione per la partita contro l’Inghilterra, ottavi di finale della Coppa del Mondo. “Abbiamo avuto buone notizie dopo gli esami medici e la risonanza magnetica, sappiamo che non ha avuto un grave infortunio”, ha detto ai giornalisti Pekerman. “Abbiamo ancora un ...

Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto - in ospedale/ Uomini e Donne - Angela Caloisi : “Non è grave!" : Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto; l'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Migranti - Consiglio europeo Non basta : leader CSU Seehofer pronto a dimettersi. Merkel : situazione 'grave' : Crisi Migranti, governo Merkel sempre più a rischio: Horst Seehofer, leader del CSU, partito gemello del CDU della cancelliera, non è rimasto affatto soddisfatto dell'esito del vertice del Consiglio ...

Simona Ventura - accoltellato il figlio Niccolò Bettarini : Non sarebbe in pericolo di vita : Una terribile notizia in queste ultime ore ha spiazzato la serenita' di Simona Ventura e dell'ex marito Stefano Bettarini. Il loro primogenito Niccolò Bettarini è stato accoltellato all'uscita da una discoteca milanese e stando alle prime notizie di queste ore [VIDEO] si troverebbe ancora in gravi condizioni anche se, come si legge sulle pagine del TgCom24, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e ...

Salvini : 'Non siamo xenofobi - io adoro la diversità; noi governeremo per 30 anni' : Questa domenica 1° luglio, si è svolto a Pontida BG l'annuale raduno nazionale della Lega. Una manifestazione durata l'intera mattinata con interventi di numerosi dirigenti leghisti locali e nazionali, ministri e governatori regionali, conclusa da un lungo intervento dal palco del segretario nazionale, e da poco Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Vediamo alcuni dei passaggi più significativi di quello che ha detto. Salvini: 'Non siamo ...

Milan - sentenza Uefa : la squadra rossonera Non parteciperà all'Europa League 2018/2019 : Una tegola alquanto pesante è quella caduta qualche giorno fa sul Milan [VIDEO] in un momento particolarmente delicato per la trattativa che riguarda il passaggio di proprieta', o di una quota di minoranza, da Li Yonghong a Commisso o Ricketts. La squadra, infatti, non potra' partecipare all'Europa League della prossima stagione. E' questo il verdetto finale dell'Adjucatory Chamber dell'Uefa, che, impegnata da giorni a giudicare la situazione ...

L'Inter Non si ferma più : si tratta l'acquisto di Politano : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. Suning, infatti, vuole accontentare le richieste del tecnico, Luciano Spalletti, e rinforzare la rosa a sua disposizione in vista del ritorno in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Un grande segnale è stato dato dall'acquisto [VIDEO] di Radja Nainggolan, che il tecnico di Certaldo aveva a lungo richiesto anche lo scorso anno. Il Ninja ha firmato ...

Luigi Mastroianni - la sua verità dopo la rottura con Sara : 'Non le importava nulla di me' : Ieri l’ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha annunciato la rottura con Luigi Mastroianni tramite una diretta Instagram. La campana ha spiegato che i due non sono fatti l’uno per l’altra e, per questo, hanno deciso di prendere strade diverse. Oggi tocca a Luigi raccontare la sua verita' sulla rottura con Sara [VIDEO]. Sulle pagine di U&D Magazine, Mastroianni ha detto la sua su tutta questa vicenda, spiegando che la relazione non è ...

Brescia - sonnambulo 16enne scavalca il balcone e cade nel vuoto : Non è in pericolo di vita : Un 16enne che soffre di sonnambulismo, nel cuore della notte si è diretto al balcone di casa sua, ha scavalcato la ringhiera ed è caduto nel vuoto [VIDEO]. È successo a Leno, in provincia di Brescia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la caduta del giovane sarebbe stata attutita dalla tettoia del balcone del piano inferiore. Il ragazzo è stato prontamente trasportato in ospedale, dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni ...

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong Non toccheranno mai più un porto italiano' (VIDEO) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco Non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018/2019. Tante le novita' ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Anticipazioni Temptation Island - Gemma Non sarà una concorrente : la smentita su 'Chi' : La nuova edizione di Temptation Island 2018 è ormai alle porte e nelle scorse ore è stata annunciata la presenza nel cast della dama torinese Gemma Galgani, tra le protagoniste più amate di Uomini e donne trono over. Una presenza che ha subito 'allarmato' i fan della dama, i quali in un primo momento credevano che la Galgani potesse partecipare in coppia con qualcuno a Temptation Island 2018 [VIDEO] ma in realta' non sara' così. A fare ...

Pensioni - Boccia al Governo : ‘Non sono una priorità - prima lavoro ai giovani’ : La riforma delle Pensioni non può essere la priorita' del Governo, bisogna pensare prima di tutto a creare nuove opportunita' di lavoro per i giovani. E’ questo, in sintesi, il messaggio mandato al Governo Conte dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia. sono una questione – ha detto Boccia parlando di Pensioni a margine dell’assemblea dell'Unione industriale di Torino - ma non possono essere la questione prioritaria del Paese [VIDEO]. ...

Inter : Nainggolan Non esclude Rafinha - Pedullà : 'Pista sempre calda' : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter in campionato che ha portato i nerazzurri a qualificarsi in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. In soli sei mesi il giocatore si è innamorato di Milano e dell'ambiente Inter, ma è tornato al Barcellona visto che la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentotto milioni di euro. ...