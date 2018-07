Non è ora di fare le vacanze nei Balcani? Ecco dove andare

Ferrari : Villeneuve pensa che Leclerc Non sia ancora pronto : L'ex campione del mondo del 1997 ha dichiarato che se la Ferrari promuoverà il proprio pilota la prossima stagione, potrebbe finire per rovinare il suo futuro. La scuderia del cavallino rampante ...

MotoGp – IanNone severo col team dopo Assen : “si lavora bene - ma io Non sono ingegnere! Devono risolvere il problema” : Il duro sfogo di Andrea Iannone al termine del Gp d’Olanda: le parole del campione di Vasto sui problemi Suzuki dopo l’undicesimo posto di oggi ad Assen Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello ...

Iliad Non Offre Il VoLTE (Almeno Per Ora) : Niente da fare: per il momento l’operatore telefonico Iliad NON Offre il supporto per la tecnologia VoLTE. Iliad ha il VoLTE? NO. E’ possibile attivare VoLTE Iliad? Iliad VoLTE: c’è oppure no? Da oltre un mese ormai Iliad è diventato il quarto operatore telefonico italiano a tutti gli effetti. Ecco tutti gli articoli che abbiamo dedicato a […]

Ho. Mobile Non Offre Il VoLTE (Almeno Per Ora) : Niente da fare: per il momento l’operatore virtuale di Vodafone NON Offre il supporto per la tecnologia VoLTE. Ho. Mobile ha il VoLTE? NO Ho. Mobile VoLTE: c’è oppure no? Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche giorno è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico virtuale Ho. Mobile. Abbiamo dedicato a Ho. Mobile […]

Ambiente - WWF : la barriera corallina del Belize Non è più in pericolo : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista UNESCO del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione – riporta WWF Italia – è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito UNESCO della barriera corallina del Belize ...

Patrimonio Unesco - sì alla città di Ivrea ma Non passa (per ora) la candidatura delle Colline del Prosecco : “Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Le parole sono del ministro dei ...

Portogallo - Ronaldo : 'Non è ancora il momento di parlare del futuro' : Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, dopo l'eliminazione dai Mondiali del suo Portogallo, affermando che 'per ora non è il momento di parlare di futuro'. Il Pallone d'Oro, dunque, resta sempre in ...

Il limite della durata massima della vita umana : Non è stato ancora raggiunto - : L'uomo più longevo del mondo, deceduto nel 1997, all'età di 122 anni, era stato oggetto di numerosi studi e articoli pubblicati in passato, mentre a distanza di un ventennio nessun altro essere umano ...

Grillo 'moralizzatore traffico' di Roma - qui Non vedo buche : ... in macchina mentre sembra lasciare Roma, si veste del ruolo di "moralizzatore del traffico" e, microfono alla mano, dà indicazioni ai passanti senza disdegnare riferimenti alla politica e all'...

Il Parma Non si ferma : ancora un colpo di Faggiano! : Parma che continua a martellare sul mercato con diverse trattative in ballo per il ds Faggiano pronto a sistemare la porta con Sepe del Napoli Il Parma continua a mettere a segno colpi per rafforzare ...

Enrico Mentana : "Non demonizziamo le Ong - Non si può fare campagna elettorale permanente" : "Sarò minoritario, mi accuseranno di essere del Pd, ma non me ne frega niente. Ma io non ci sto alla demonizzazione delle ong". In un intervento nel corso della trasmissione Tagadà, Enrico Mentana ha detto la sua sulla questione migranti."A questo punto, allora, dobbiamo essere coerenti: la Caritas non dovrebbe entrare nei porti e papa Francesco sbagliò ad andare a Lampedusa", ha continuato il direttore del Tg La 7, ...