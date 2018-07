Non c' è truffa | non c' è inganno | assolto il mago Cagliostro

Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi : "Non ci sono più - spesi in 10 anni" : "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo". Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, sui soldi che la magistratura di Genova sta cercando. "Quei soldi non ci sono - sottolinea Salvini - sono stati spesi in dieci anni".Dagli atti del processo di Genova – ricorda Repubblica - ...

Lasciano l'Italia - ma Non rinunciano alla disoccupazione : la truffa di 30 extracomunitari : UDINE - Percepivano l'indennità di disoccupazione anche se avevano lasciato l'Italia per fare rientro nei loro Paesi di origine o erano poi emigrati in un altro Stato. Sono stati pizzicati 30 ...

Marche - truffa ai danni dello Stato. Contributi Non dovuti a 120 persone : Non vivevano né risiedevano nei comuni del terremoto, ma hanno chiesto e ottenuto indebitamente i Contributi di autonoma sistemazione. In 120, tutti della provincia di Camerino, nelle Marche, sono ...

Biglietti aerei gratis - la truffa sul web : "Non cliccate su quel messaggio" : Con l’avvicinarsi della stagione estiva cominciano ad essere sempre più presenti sul web truffe relative alle vacanze. L'ultima delle quali avrebbe tratto in inganno più di una...

Milano - "divieto di cellulare" per 4 truffatori/ Non potranno possedere telefoni e computer : Milano, "divieto di cellulare" per 4 truffatori: non potranno possedere telefonini o computer, falsificati biglietti per concerti e riviste di polizia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:34:00 GMT)

La truffa dei bollettini da 300 euro. La camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Assicurazioni fantasma - scoperto un altro sito. I consigli per Non farsi truffare : Un'altra compagnia di Assicurazioni abusiva, che in cambio di soldi fornisce polizze il cui valore è più o meno quello della carta straccia. Stavolta, però, il caso è ancora più delicato perché la ...

PostePay sospesa via mail da servizio clienti? Una truffa - cosa Non fare : Sono in molti in questi giorni a credere di avere la PostePay sospesa: la carta di debito più diffusa in Italia è, suo malgradopdi nuovo protagonista di un tentativo di truffa, o sarebbe meglio dire phishing, ai danni degli italiani. Quali sono i rischi che si corrono e cosa è possibile fare per non cadere nella trappola? In apertura articolo proponiamo uno screen della presunta mail che notificherebbe la PostePay sospesa. La missiva, ...

La truffa dei Logan Non riesce e si salva solo Adam Driver : A Steven Soderbergh piace fare i film di rapine perché gli piace fare un film ben architettato, proprio come una rapina. Mentre i suoi personaggi elaborano e poi attuano un piano precisissimo, lui deve mettere a punto una sceneggiatura precisissima in cui tutto sia plausibile e corretto, e poi mettere in scena un film basato su questa sceneggiatura, con la precisione e il ritmo giusti. Cinema come “piano ben riuscito”, eseguito da un team ...

WhatsApp - attenti a Non cascare nell'ultima truffa : WhatsApp, alla luce dei riscontri, può essere considerato come il servizio di messaggistica istantanea più in voga del momento, oltre che il più utilizzato. L'applicazione sembra non abbia ancora nessun rivale di pari livello, sia andando a considerare gli iPhone di Apple equipaggiati con iOS che prendendo in considerazione smartphone Android. Sarebbe comunque un errore trascurare l'importante crescita che in questi anni ha coinvolto ...

Truffa smartphone : elenco dei numeri cui Non rispondere a chiamate ed SMS : Basta una chiamata o un SMS per trafugare i contatti presenti sullo smartphone ed eventuali altri dati sensibili come l’accesso all’Home banking. È la Truffa che colpisce gli smartphone segnalata dallo Sportello dei diritti tramite il presidente Giovanni D’Agata che pubblica i numeri a cui non rispondere sia a chiamate che SMS. I Truffatori trovano … Continua a leggere →

Una finta Ico insegna a Non farsi truffare dai furbetti delle criptovalute : (Foto: screenshot del sito Web HoweyCoins.com) Sembra un’occasione da non lasciarsi sfuggire: una nuova criptovaluta e guadagni assicurati. Peccato sia tutto finto. Sì, perché l’HoweyCoins non esiste. È una criptovaluta finta. È finta la Initial coin offering (Ico), ossia una forma di raccolta di capitale basata su valute virtuale. È finto il white paper di otto pagine, ossia il documento che presenta il progetto. E sono finti i ...

Evasione fiscale : imprenditore del PordeNonese ammette la truffa : La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa ai danni del Fisco, attuata da un imprenditore della zona tramite la sua società. Le indagini, predisposte dalla Procura di Pordenone, hanno ...