Nissan e Italdesign | insieme per la special GT-R50

Nissan GTR-50 by Italdesign - una strepitosa one-off per il compleanno di Godzilla [GALLERY] : L’iconica supercar giapponese viene rivisitata completamente dall’atelier Italdesign per festeggiare i 50anni della GT-R La mitica Nissan GT-R compie 50 anni e per celebrare nel migliore dei modi questa ricorrenza è stata sviluppata una versione unica e molto speciale della supercar giapponese realizzata niente di meno che dall’Italiana Italdesign che guarda caso festeggia anche lei quest’anno i 50 anni dalla nascita. Battezzata Nissan ...