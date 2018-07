Nintendo Labo arriva a scuola | un maestro delle elementari stimola così la creatività dei

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora compatibile con Nintendo Labo : Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferrate il manubrio e lanciatevi verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo: Kit Assortito. Dopo aver installato un aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile da oggi, sarà possibile selezionare la Moto come controller compatibile dal menu ...

Yves Guillemot parla della collaborazione con Nintendo e del rapporto con Shigeru Miyamoto : Il rapporto tra Ubisoft e Nintendo sembra essere più solido che mai. Per due anni consecutivi, le compagnie hanno annunciato importanti partnership, come per Mario + Rabbids Kingdom Battle l'anno scorso e Star Fox in Starlink: Battle for Atlas all'E3 di quest'anno.Come riporta Nintendoeverything, Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha parlato della collaborazione con Nintendo e in particolare del rapporto con Shigeru Miyamoto in una nuova ...

Ariana Grande si esibisce al The Tonight Show di Jimmy Fallon utilizzando Nintendo Labo : Se volete una prova della Grande versatilità del nuovo Nintendo Labo, vi proponiamo un singolare video che ha per protagonista la famosa Ariana Grande.Sì, proprio la celebre cantante si è esibita al The Tonight Show di Jimmy Fallon e, utilizzando il particolare Nintendo Labo, ha cantato il brano "No Tears Left to Cry".Qui di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato dal canale YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Come potete ...

Nintendo e Bandai Namco stanno collaborando per lo sviluppo della versione Switch di Super Smash Bros? : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha lavorato a Smash Bros per le versioni Wii U / 3DS, ma ora sono spuntate voci sul fatto che Nintendo abbia chiesto a Bandai Namco di collaborare anche allo sviluppo di Super Smash Bros per Nintendo Switch.Stando a quanto riportato da GoNintendo, questa voce proviene dal profilo Twitter di Tiago Sonobe, uno sviluppatore che sostiene di aver lavorato a Bandai Namco. Sonobe ha condiviso un tweet, poi ...

Nintendo Labo - perché ogni padre dovrebbe giocarci. La recensione di GQ : Che cos’è Nintendo Labo? Qualcosa a metà strada tra ciò che ci siamo abituati a definire videogioco e una periferica piuttosto insolita per quella console stravagante che è Nintendo Switch. È anche una macchina del tempo, fatta di cartone ed elastici, che può ricordare la semplicità con cui si giocava da bambini, che ci portava a vedere come astronavi e sottomarini i goffi aeroplanini e le barchette di carta. Nintendo è nel settore dei ...

Nintendo Labo Toy-Con 01 : Kit Assortito - recensione : Già da tempo ormai abbiamo capito che Nintendo le console "normali" non le vuole più fare. Ogni nuova macchina della casa di Kyoto deve portare con sé delle novità in grado di sorprendere tutti, e così è stato anche per Switch. Una console ibrida, sia fissa che portatile, con controller staccabili pieni zeppi di sensori, motorini e videocamere. Un vero concentrato di tecnologia al servizio di... 1-2 Switch.Non fate quella faccia! È un dato di ...

God of War o Nintendo Labo? No - in Giappone domina Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 : Che il mercato Giapponese faccia spesso storia a sé è cosa risaputa e in molti casi i titoli a dominare in questa nazione sono decisamente diversi da quelli che fanno il botto in occidente. Con l'uscita di due grandi prodotti di due compagnie nipponiche come Sony e Nintendo ci si aspetterebbe un dominio assoluto da parte di uno di essi ma la classifica riportata da Gematsu mostra dei risultati molto diversi.Certo God of War e Nintendo Labo non ...

I videogiochi vanno al museo con Nintendo Labo : Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l’Italia, in cui il 57%della popolazione si definisce videogiocatrice[1], la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per questo che Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, da sempre attenta ai risvolti formativi ...

