Niente soldi | bimbo si fa da solo l’album dei calciatori e commuove il mondo

(Di lunedì 2 luglio 2018) Gli occhi sognanti di un bambino, che armatodi passione e fantasia riesce a rendere reale ciò che le condizioni della sua famiglia non gli permettono. In questo caso un album di Figurine dei Mondiali 2018, in corso di svolgimento in Russia. E Panini, casa di produzione di quell’album, si è commossa e ha deciso di premiarlo con uno splendido regalo. La storia arriva dal lontano Brasile ed è quella di Pedro, undi 8 anni che vive a Bauru, nello Stato di San Paolo. Come tantissimi suoi coetanei sparsi in tutto il, Pedro ama il calcio e nelle settimane dei Mondiali segue con trepidazione tutte le partite giocate in terra russa, a partire da quelle della nazionale del suo Paese Una competizione del genere è talmente popolare da essere accompagnata, in Brasile come in Italia, da un popolarissimo album di figurine. Per la precisione sono ben 682 le immagini predisposte ...