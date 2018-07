Niente più “Tiki Taka Russia” | il ritorno di “Balalaika” segna la fine del programma di

Salvini : 'Porti chiusi a Ong - Niente più approdi anche a Catania' : 'Non vedranno più l'Italia se non in cartolina'. Matteo Salvini continua la crociata contro le Ong nel Mediterraneo annunciando che le navi umanitarie non solo non potranno utilizzare i porti italiani ...

Milano - per entrare in metro Niente più biglietto : basta la carta di credito : Da oggi non serve più il biglietto per entrare nella metropolitana di Milano. L’Azienda Trasporti Milanesi ha avviato una sperimentazione che inaugura una vera rivoluzione digitale: grazie a un passaggio dedicato installato in tutte le 113 stazioni, per accedere ai tornelli basterà appoggiare la tessera (può essere una carta di credito o anche un bancomat, purché contactless) al lettore montato sul tornello oppure usare smartphone o ...

Liguria - rischio daspo per turisti a Rapallo Portofino e Santa Margherita : Niente più piedi scalzi - torso nudo e “bivacchi” : Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino contro i turisti. O meglio, contro i turisti “cafoni” che minacciano il “decoro urbano” passeggiando – dice l’Ansa – a torso nudo o a piedi scalzi. Ma anche contro i mendicanti, contro chi “bivacca” con un trolley sulle panchine, sulle scale, sotto i portici o in stazione, contro chi si siede in un giardino pubblico “assumendo comportamenti ...

Perché la Naspi è più conveNiente del reddito di cittadinanza di Di Maio : Udite! Udite! Il neo superministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché vice-premier del governo Conte, Luigi Di Maio ha compiuto un'importante scoperta: appena approdato nei due palazzi che si affacciano su via Veneto si è già inventato... l'acqua calda.Al suo esordio a un congresso sindacale (il XVII della Uil svoltosi nei giorni scorsi) e successivamente in tutte le occasioni in cui ha avuto la possibilità ...

Fisco - Niente più coda con l'app Non perdere tempo : Teleborsa, - L'Agenzia delle Entrate fa un altro passo verso la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Sarà infatti possibile prenotare , mediante l'app "Non perdere tempo", i propri appuntamenti ...

Fisco - Niente più coda con l'app "Non perdere tempo" : L'Agenzia delle Entrate fa un altro passo verso la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Sarà infatti possibile prenotare , mediante l'app "Non perdere tempo", i propri appuntamenti presso gli ...

Tennis - anche gli Us Open si ‘uniformano’ : Niente più lanci per i raccattapalle : Us Open che si adeguano al sistema adottato dagli altri Slam per quanto concerne il comportamento dei raccattapalle durante le gare anche gli Us Open si uniformeranno al sistema adottato già negli altri Slam per lo spostamento delle palline da una parte all’altra del campo. Quindi per i raccattapalle niente più lancio a scavalcare la rete ma passaggio delle palline facendole rotolare a terra, da una posizione all’altra. Lo ha ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica - Orietta Berti contro la giuria : "Non vi va bene Niente!" : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:16:00 GMT)

PES 2019 - Niente più Champions League ma nuovi campionati in arrivo : PES 2019 anticipazioni. Si avvicina a grandi passi il momento in cui tutti i videogiocatori avranno la possibilità di avere tra le mani PES 2019, la nuova edizione del game targato Konami. Le novità pensate dalla software house giapponese, che quest’anno sarà in vendita già dal 30 agosto, saranno diverse, anche se le prime anticipazioni […] L'articolo PES 2019, niente più Champions League ma nuovi campionati in arrivo è stato ...

Paolo Savona - scacco matto nel governo : al ministro non resta più Niente : La bandiera del prof. Paolo Savona si sta lentamente ammainando sotto i colpi del suo stesso governo. Partito come il nome esplosivo per il ministero dell'Economia, è passato per le forche caudine ...

"Lorys - Niente è più bello senza di te. Ma io e tuo fratello sentiamo il tuo abbraccio" : Da quel maledetto 29 novembre 2014 sono trascorsi ormai quasi 4 anni. Ma per i parenti del piccolo Loris Stival, ucciso ad appena 8 anni dalla mamma Veronica Panarello, la ferita è ancora impossibile da rimarginare. Un dolore messo nero su bianco da papà Davide in una lettera aperta al suo bambino che oggi avrebbe compiuto 12 anni:"Ciao Lorys, oggi è il tuo dodicesimo compleanno, il quarto che non festeggi insieme a noi e ai ...

Mercato NBA – Celtics su Kawhi Leonard : ecco perché per gli Spurs sono l’ipotesi più conveNiente : Anche i Boston Celtics fra le potenziali pretendenti a Kawhi Leonard: Danny Ainge pronto ad imbastire con gli Spurs una trattativa migliore di quella dei Lakers Nella notte italiana di ieri, una notizia clamorosa ha infiammato il Mercato NBA: l’incontro tra Kawhi Leonard e coach Popovich ha dato esito negativo, la stella degli Spurs vuole andar via. Dove? I Los Angeles Lakers sono in cima alle sue preferenze. Ma chi l’ha detto che Kawhi ...

Niente più spam nei gruppi WhatsApp e messaggi solo dagli amministratori? Funzione imminente : Siamo vicini alla fine incondizionato dello "spam" nei gruppi WhatsApp con messaggi dei contatti spesso inopportuni? Gli amministratori potranno metter presto un freno alla condivisione spasmodica di qualsiasi nota, video o immagine, almeno per un tempo limite ben preciso? Non è la prima volta che si parla della sperimentazione dell'utile Funzione ma in questi minuti, il sempre informatissimo @WABetaInfo ci da la conferma che la svolta è ...

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più Niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...