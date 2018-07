Nicola Zingaretti candidato segretario del Pd

Nicola Zingaretti : "Apriamo una fase nuova - un'altra Italia è possibile" : "C'e' il rischio di far finta che non sia accaduto nulla, di continuare come se niente fosse, senza ammettere che qualcosa è accaduto, occorre aprire una fase nuova, le scorciatoie populiste sono diventate popolari, hanno conquistato fasce immense del Paese, ma noi dobbiamo avere la forza di dire che sono velleitarie e affermare un'altra idea di possibilità di realizzare un altro futuro di questo Paese. L'Italia per farcela ha ...