Niccolò Bettarini | la mamma Simona Ventura | “Operato per ricostruire il nervo lesionato”

(Di lunedì 2 luglio 2018) Tutti vicino a. Il mondo dello spettacolo, ora come non mai, si è stretto attorno al figlio 19enne die Stefanodopo l’aggressione subita domenica mattina fuori dalla discoteca milanese Old Fashion: 11 le coltellate che gli sono state inferte da un gruppo di aggressori per “futili motivi” (il ragazzo aver cercato di difendere un suo amico). Il giovane è stato operato questa mattina presso l’ospedale di Niguarda, dove era ricoverato: “L’intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito illesionato nell’arto superiore. La valutazione del recupero delle funzionalità dell’arto, come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi”, ha scritto lasui social. E mentre la squadra mobile di Milano prosegue le indagini, quattro uomini sono stati fermati con ...