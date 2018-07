Niccolò Bettarini | figlio di Simona Ventura | accoltellato 11 volte per difendere l' amico

NICCOLO' BETTARINI ACCOLTELLATO/ E' un 'figlio di-' - ma per lui la vita conta più del resto : Niccolò BETTARINI, figlio di Simona Ventura e Stefano BETTARINI, è stato colpito da alcune coltellate fuori da una discoteca di Milano.

Niccolò BETTARINI, figlio 19enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, è stato colpito da alcune coltellate furi da una discoteca milanese.

Ferimento Niccolò Bettarini : 4 fermi : 02.15 Quattro persone sono stare fermate nella notte per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini. I fermati sono i quattro uomini che già gli amici del ragazzo avevano indicato nel corso della lunga giornata di testimonianze e che sono stati interrogati dagli agenti della Squadra mobile e della Volante.

Milano - Niccolò Bettarini accoltellato vicino a una discoteca : quattro sospettati : Il figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura è stato aggredito dopo aver lasciato un locale domenica mattina. Secondo la ricostruzione, sarebbe intervenuto per sedare una rissa ma avrebbe avuto la peggio. Sospettate quattro persone

Simona Ventura : il figlio Niccolò Bettarini è grave! : Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, è stato ricoverato in queste ore in ospedale con codice rosso. Il ragazzo è stato aggredito fuori dalla discoteca di Milano. Ha ricevuto nove coltellate. Niccolò Bettarini è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha ricevuto 9 coltellate. Il ragazzo durante la notte si trovava nella discoteca “Old ...

Niccolò Bettarini accoltellato - lo sfogo di Bettarini su Instagram : 'Sempre orgoglioso di te' : 'Undici coltellate, Niccolò è vivo per miracolo'. Con una nota Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno dato notizie sullo stato di salute del figlio Niccolò aggredito all'uscita di un noto locale ...

