Niccolò Bettarini aggredito ' per futili motivi' secondo la polizia

Niccolò Bettarini accoltellato : le dediche social di Simona Ventura e Stefano : Niccolò Bettarini nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio è stato tristemente protagonista di un' aggressione : il diciannovenne è stato accoltellato all'uscita di una discoteca dove ...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati due italiani e due albanesi per tentato omicidio. Uno è un ultrà dell'Inter. Pm : «Aggressione per futili motivi» : MILANO - È legato alla curva dell'Inter uno dei fermati la notte scorsa per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati due italiani e due albanesi per tentato omicidio. Uno è legato alla curva dell'Inter. Pm : «Aggressione per futili motivi» : MILANO - È legato alla curva dell'Inter uno dei fermati la notte scorsa per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore...

Niccolò Bettarini - Morgan all'attacco : 'La cattiva musica contribuisce a comportamenti violenti' : Dopo l'accoltellamento di Niccolò Bettarini arrivano le parole di Morgan , ex collega di Simona Ventura a X Factor, che fa una dichiarazione su quello che potrebbe aver spinto i ragazzi al folle gesto.

Niccolò Bettarini - pm di Milano : è stato aggredito per futili motivi : Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Continua a leggere L'articolo Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi proviene da NewsGo.

Niccolò Bettarini - lo sfogo di papà Stefano dopo la paura : 'Ora chi ha sbagliato deve pagare' : Stefano Bettarini è arrivato di buon ora ieri all'ospedale Niguarda di Milano con l'ex moglie Simona Ventura , preoccupati per le condizioni del figlio Niccolò , accoltellato nella notte fuori da un ...

Chi è Ginevra Lambruschi - l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini : Bionda, bellissima e con un fisico da modella: Ginevra Lambruschi è l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini. Proprio come suo padre Stefano Bettarini, il 19enne è particolarmente affascinante ed era riuscito a rubare il cuore della fashion blogger. La loro storia era iniziata nel 2016 ed era durata qualche mese, documentata da diverse foto apparse sul profilo social di Ginevra, fra baci, dediche d’amore e pose sexy. Classe 1998, la ...

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano, Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano su Instagram : “Ora chi ha sbagliato paghi”. E torna a parlare anche Simona Ventura : Il giorno dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, papà Stefano Bettarini e mamma Simona Ventura parlano di quanto accauto. Ora che il figlio 19enne è fuori pericolo, l’ex calciatore si sfoga su Instagram: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti … soprattutto per i più deboli … Sempre orgoglioso di te !@mr_Bettarini ORA CHI HA sbagliato PAGHI !”, scrive, ...

“Ecco come sta Niccolò Bettarini”. La (nuova) notizia appena diffusa. Gli aggiornamenti arrivano direttamente dai genitori del ragazzo : Domenica 1° luglio, all’alba, il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, è stato accoltellato all’uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano. Dopo l’agguato, avvenuto per cause ancora da accertare (gli agenti hanno anche parlato di fatalità), il ragazzo è stato subito portato all’ospedale Niguarda dove è tutt’ora ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha rischiato grosso: tutte quelle coltellate (che ...

Niccolò Bettarini accoltellato - lo sfogo del padre su Instagram : «Ora chi ha sbagliato paghi» : «Undici coltellate, Niccolò è vivo per miracolo ». Con una nota Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno fatto sapere le condizioni di salute del figlio Niccolò aggredito sabato notte all'uscita dell'...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati due italiani e due albanesi per tentato omicidio. Uno degli accusati nega : MILANO - È legato alla curva dell'Inter uno dei fermati la notte scorsa per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore...

Niccolò Bettarini accoltellato - fermati 4 ragazzi : Quattro persone sono state fermate nella notte per l’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Sono i quattro uomini che già gli amici del ragazzo avevano indicato nel corso della lunga giornata di testimonianze e che sono stati interrogati dagli agenti della Squadra mobile e della Volante. Chi sono gli aggressori di Niccolò Bettarini Uno di loro sarebbe ...

Il figlio Niccolò accoltellato - Stefano Bettarini : “Ora chi ha sbagliato paghi” : Sono ore di apprensione per Stefano Bettarini e Simona Ventura dopo l’aggressione di Niccolò, il figlio 19enne della...