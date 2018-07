Niccolò Bettarini - riuscito l'intervento alla mano | Pm Milano : aggredito per futili motivi : Fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29. Uno dei fermati, quello che avrebbe colpito Bettarini , sarebbe legato agli ultrà della curva dell'Inter e all'ambiente dell'estrema destra ma il movente dell'aggressione non è collegato a questioni calcistiche o politiche.

Stefano Bettarini - il figlio Niccolò operato dopo l’aggressione : ecco come sta : Stefano Bettarini annuncia: “ Niccolò è stato operato questa mattina. l’intervento è durato più di due ore” Stefano Bettarini ha annunciato che il figlio Niccolò è stato operato questa mattina. Il giovane è stato accoltellato durante una violenta lite in una nota discoteca di Milano. Ora l’ex calciatore ci tiene a informare tutti sull’operazione avvenuta nella […] L'articolo Stefano Bettarini , il figlio Niccolò ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il papà Stefano : 'Ora chi ha sbagliato paghi' : 'Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi' . Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano ...

Niccolò Bettarini - accoltellato figlio Simona Ventura/ Ultime notizie : “operato alla mano - nervo ricostruito” : Niccolò Bettarini , accoltellato a Milano: come sta? Le Ultime notizie sul figlio di Simona Ventura : papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 fermi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:34:00 GMT)

Niccolò Bettarini operato due ore alla mano : 'Ricostruito il nervo - mesi per la piena funzionalità' : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il papà Stefano : 'Ora chi ha sbagliato paghi' : 'Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi' . Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano ...

Aggressione a Niccolò Bettarini : chi sono i 4 fermati : Due italiani e due albanesi, incastrati dalle telecamere di sorveglianza della discoteca, non hanno confessato. Il punto delle indagini

Niccolò Bettarini è stato operato : come sta il figlio di Simona Ventura : Niccolò Bettarini , figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, è stato violentemente

Niccolò Bettarini - FIGLIO SIMONA VENTURA ACCOLTELLATO : 4 FERMI/ Ultime notizie : “aggredito per futili motivi” : NICCOLÒ BETTARINI , ACCOLTELLATO a Milano: come sta? Le Ultime notizie sul FIGLIO di SIMONA VENTURA : papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 FERMI (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Niccolò Bettarini aggredito 'per futili motivi' secondo la polizia : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati due italiani e due albanesi per tentato omicidio. Uno è un ultrà dell'Inter. Pm : «Aggressione per futili motivi» : MILANO - È legato alla curva dell'Inter uno dei fermati la notte scorsa per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore...