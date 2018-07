New York | pioggia di acquisti su Chipotle Mex Grill

New York : Frontier Communications scende verso 4 - 963 dollari USA : Aggressivo ribasso per Frontier Communications , che passa di mano in perdita del 5,34%. La tendenza ad una settimana di Frontier Communications è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

New York : Salesforce.Com - quotazioni alle stelle : Effervescente Salesforce.Com , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce.

New York : allunga il passo Endo International : Seduta decisamente positiva per Endo International , che tratta in rialzo del 2,07%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endo International evidenzia un andamento più marcato ...

New York : senza freni H&R Block : Ottima performance per H&R Block , che scambia in rialzo del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che H&R Block mantiene forza relativa positiva in ...

Male Delphi Technologies sul mercato azionario di New York : Ribasso scomposto per Delphi Technologies , che esibisce una perdita secca del 3,93% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

New York : Nordstrom in forte discesa : Si muove in profondo rosso il retailer del lusso statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,38% sui valori precedenti. Il movimento di Nordstrom , nella settimana, segue nel ...

Volare tra Londra e New York in meno di un'ora : Airbus e Boeing si sfidano sull'aereo ipersonico : Londra - Attraversare l'Atlantico in 2 ore. Andare da Londra a New York in 60 minuti. E' l'obiettivo rincorso da Boeing e Airbus, i due giganti aerospaziali rivali, il primo americano, il secondo ...

Da Santiago a New York - fino a Milano. L’onda arcobaleno invade le strade del mondo : Da Maragua a New York, da Santiago del Cile a Toronto. Per le strade del mondo sfila l’orgoglio gay. Tra giugno e luglio si tengono nelle principali città mondiali le parate del mondo Lgbt. Per ricordare i moti di Stonewell iniziati il 27 giugno 1969 (quando la polizia americana si scontrò violentemente con i manifestanti del movimento gay a Manhattan), certo, ma anche per sostenere diritti da conquistare o difendere quelli già conquistati. Come ...

Panorama premia a New York l'Italia che vale : ... con il suo ormai concretizzato progetto di mobilità elettrica in Sicilia, e di appassionato ambascatore della sua terra nel mondo. Un premio infine alla Regione Sicilia , che con uno sforzo ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

A New York - forte ascesa per Freeport-Mcmoran : Effervescente Freeport-Mcmoran , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,66%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 24 - 68 dollari USA : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...