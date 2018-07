Nella corsa per il Pd Zingaretti va in fuga Renzi teme i neo-Ds

Corsa in montagna – Campionati Europei - storica tripletta azzurra Nella gara senior - De Matteis campione continentale : Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua carriera dopo quelli del biennio 2013-14, sul podio anche Maestri e l’altro gemello De Matteis L’Italia Team protagonista di un’impresa storica nei Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje, in Macedonia. Gli azzurri monopolizzano il podio della gara senior maschile con un’inedita tripletta: Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua ...

Mondiali Russia 2018 - ieri Pelé oggi Mbappé : ora c'è anche lui Nella corsa al Pallone d'Oro. VOTA : ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l'Argentina l'attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O'Rei. Non solo le ...

Corsa in montagna – Campionati Europei : sedici gli azzurri impegnati Nella rassegna continentale : In occasione della rassegna continentale di Skopje, la squadra azzurra si presenterà con sedici atleti equamente suddivisi tra uomini e donne La squadra italiana si prepara ad affrontare, domenica 1° luglio, i Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje. nella capitale della Macedonia in gara 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne, con 4 formazioni complete: seniores e under 20, in entrambi i settori. Il team maschile proverà a tornare in ...

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare 13 dispersi Nella grotta - : Le squadre di soccorso sono riuscite a scavare un piccolo buco nella roccia. Alcuni scalatori della polizia si sono calati dall'alto e hanno introdotto del cibo. Non è chiaro, però, se le 13 persone ...

Calciomercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri Nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...

Thailandia - è corsa contro il tempo per salvare i ragazzini intrappolati Nella grotta : Non c’è tempo da perdere. Dodici ragazzini, dagli 11 ai 16 anni, sono rimasti intrappolati, insieme al loro allenatore di calcio, 25, in una delle grotte turistiche di Tham Luang, che adesso sono allagate, in alcuni punti, fino a 5 metri. Da sabato sono senza cibo né acqua. Il governatore thailandese della provincia settentrionale di Chiang Rai ha spiegato: «Dobbiamo trovare i bambini entro oggi. Speriamo che siano vivi da qualche parte». È il ...

Cade Nella Riserva dello Zingaro - escursionista francese soccorsa : I tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e speleologico siciliano hanno recuperato intorno alle 13 una turista francese, di 69 anni, che si era infortunata ad una caviglia Cadendo ...

Milan - Rocco Commisso si inserisce Nella corsa all'acquisto del club : Il magnate calabrese - padrone dei Cosmos - starebbe trattando con il direttore esecutivo rossonero del Milan, Han Li, l'acquisto della società di via Aldo Rossi

Più che a Roma - l'ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa Nella Ddr : Roma . Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo ...

USA - scorte di petrolio in forte aumento Nella scorsa settimana : Teleborsa, - Salgono a sorpresa le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

Serie A - Pioli : «La benzina c'è. La Fiorentina intrusa Nella corsa all'Europa» : FIRENZE - 'Abbiamo ancora tanta benzina' . Lo dice con convinzione Stefano Pioli , l'allenatore della Fiorentina , alla vigilia della trasferta nella tana del Genoa. 'Dovremo essere lucidi e capire i ...

“L’hanno rapito” - la disperazione di Elena Barolo. Durante un servizio fotografico l’ex velina lo perde di vista e succede l’impensabile. La corsa in strada tra le lacrime : ma quello capita dopo qualche ora è davvero incredibile. “Un episodio che resterà Nella storia…” : Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e ...