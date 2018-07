NBA | Los Angeles Lakers | tutti pazzi per ' la 23' | la maglia di LeBron è già sold out

LEBRON JAMES AI LOS ANGELES LAKERS / NBA - Ibrahimovic esagera : "Ora LA ha il Re e Dio" : LEBRON JAMES ai Los ANGELES LAKERS: ultime notizie, la leggenda dell'Nba dà l'addio ai Cleveland Cavaliers, contratto quadriennale da 154 milioni di dollari(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:32:00 GMT)

LeBron James ai Los Angeles Lakers. I dettagli del colpo di mercato in NBA : Il 'Re' firmerà con i gialloviola un contratto quadriennale da 154 milioni. Il benvenuto di Ibrahimovic: "Ora Los Angeles ha un Dio e un Re"

NBA - i Los Angeles Lakers hanno in mente un quintetto da sogno : altri due big per puntare al titolo! : Los Angeles Lakers alle prese con diverse trade finalizzate al rafforzamento della squadra, dopo l’arrivo di LeBron James si scatenerà il caos I Los Angeles Lakers sono pronti a prendersi lo scettro del mercato NBA. A dire il vero, potrebbe bastare già la firma di LeBron James per vincere questo “premio”, ma il titolo che hanno in mente di portare a casa i Lakers è un altro, ben più ambizioso. Per ottenere questo ...

NBA - LeBron James ai Los Angeles Lakers per 153 - 3 milioni di dollari : King James è un giocatore dei Los Angeles Lakers. Colpo di mercato sismico, che dice la volontà dei Lakers di tornare protagonisti in Nba. A suon di 153,3 milioni di dollari, tanti ce ne sono voluti per portare LeBron James in California alla corte di Magic Johnson, il plenipotenziario dei gialloviola impegnato a rinnovare i fasti dei bei tempi andati, anche recenti con Kobe Bryant e Shaq O’Neil. “Il quattro volte mvp, il tre volte Mvp ...

NBA - i Cavs senza LeBron : il futuro adesso è nebuloso : Cala il sipario sull'era LeBron a Cleveland e la città dell'Ohio ora si deve interrogare sul suo futuro. Quattro Finals consecutive e lo straordinario titolo 2016 rappresentano la storia, qualcosa che ...

Basket NBA - LeBron James firma con i Los Angeles Lakers per quattro anni : “Per immediata pubblicazione: LeBron James, quattro volte MVP dell’NBA, tre volte MVP delle NBA Finals, quattordici volte All Star NBA, e due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto di quattro anni e 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Il testo del comunicato rilasciato dalla Klutch Sports Group, l’agenzia che da anni rappresenta LeBron James, scuote gli Stati Uniti e il mondo del ...

Mercato NBA - Los Angeles Lakers scatenati : non solo LeBron - quanti affari nella notte : Los Angeles Lakers show nella notte, non solo LeBron James arriva in California: Walton si prepara a dare battaglia agli Warriors Los Angeles Lakers scatenati. La franchigia del sud della California, sta accendendo il Mercato NBA con una mossa che resterà nella storia. nella notte infatti, LeBron James ha firmato per i Lakers, modificando in un batter d’occhio le aspettative riposte sulla squadra di Walton per la prossima stagione. ...

“The Decision 3.0” - LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers : l’affare che cambia l’NBA! : LeBron James ha firmato quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, una Decisione che cambia la geografia NBA LeBron James ha deciso la sua prossima destinazione. “The Decision 3.0”, dopo le passate free agency di LeBron, è arrivata nella notte ed è destinata a cambiare decisamente la geografia dell’NBA. Ebbene, James firmerà un contratto con i Los Angeles Lakers. Un breve comunicato, ma molto ...

NBA - è fatta : LeBron James lascia Cleveland e va ai Los Angeles Lakers : ... come fatto prontamente notare dai suoi nuovi compagni: "Davvero pensavate che si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di giocare nella città più bella del mondo?", il tweet con cui Lonzo Ball ha ...

Mercato NBA - il piano B dei Los Angeles Lakers : si punta a DeMarcus Cousins : Tutti aspettavano LeBron James e invece a fare la prima mossa sono stati gli altri. Chris Paul e soprattutto Paul George hanno bruciato sul tempo il n°23 dei Cavaliers, scegliendo di rinnovare i loro ...