Nba - LeBron ai Lakers - i social si scatenano. Ibra : "Ora L.A. ha un Dio e un Re" : Welcome to Los Angeles! In coro moltissime ex leggende dei Lakers, e non solo, hanno voluto salutare l'arrivo di LeBron James nella città degli angeli. La Decisione III che tutto il mondo Nba aspettava e che porterà sicuramente grandi cambiamenti nell Western Conference e nell'intera lega. kobe bryant - Per 20 stagioni i Lakers sono stati di Kobe Bryant, ex compagno di LeBron ...

Basket Nba - LeBron James firma con i Los Angeles Lakers per quattro anni : “Per immediata pubblicazione: LeBron James, quattro volte MVP dell’NBA, tre volte MVP delle NBA Finals, quattordici volte All Star NBA, e due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto di quattro anni e 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Il testo del comunicato rilasciato dalla Klutch Sports Group, l’agenzia che da anni rappresenta LeBron James, scuote gli Stati Uniti e il mondo del ...

Clamoroso in Nba - LeBron James passa ai Lakers per 154 milioni di dollari : "Questa rimarrà sempre casa". Con questo messaggio su Instagram LeBron James annuncia il più Clamoroso trasferimento del basket Nba. Il campione lascia Cleveland e passa ai Los Angeles Lakers: accordo quadriennale da 154 milioni di dollari.Dopo Chamberlain, Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, la storia della squadra più amata e discussa degli Stati Uniti si arricchisce di un altro straordinario fenomeno, ...

Nba - i Lakers di LeBron incompleti : per il titolo serve Kawhi : Il motivo per cui i Lakers hanno già vinto, con l'arrivo di LeBron a Los Angeles, è sotto gli occhi di tutti: non si parla d'altro, in America e non solo. LA torna l'ombelico del mondo della ...

Mercato Nba - Los Angeles Lakers scatenati : non solo LeBron - quanti affari nella notte : Los Angeles Lakers show nella notte, non solo LeBron James arriva in California: Walton si prepara a dare battaglia agli Warriors Los Angeles Lakers scatenati. La franchigia del sud della California, sta accendendo il Mercato NBA con una mossa che resterà nella storia. nella notte infatti, LeBron James ha firmato per i Lakers, modificando in un batter d’occhio le aspettative riposte sulla squadra di Walton per la prossima stagione. ...

LeBron James ai Lakers - ma i tifosi dei Cavs danno una lezione all’Nba - non bruciano la sua maglia - anzi… [VIDEO] : LeBron James rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Cleveland Cavs, niente maglie bruciate e manifestazioni contro il King-- LeBron James ai Lakers, questa la notizia della notte che anima la free agency NBA. Sappiamo tutti dell’usanza poco elegante di alcuni tifosi di bruciare le divise dei propri beniamini dopo una decisione non gradita. Stavolta però, con il King LeBron, a Cleveland è andata un po’ diversamente, con un ...

“The Decision 3.0” - LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers : l’affare che cambia l’Nba! : LeBron James ha firmato quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, una Decisione che cambia la geografia NBA LeBron James ha deciso la sua prossima destinazione. “The Decision 3.0”, dopo le passate free agency di LeBron, è arrivata nella notte ed è destinata a cambiare decisamente la geografia dell’NBA. Ebbene, James firmerà un contratto con i Los Angeles Lakers. Un breve comunicato, ma molto ...

Nba - LeBron James non perde tempo : primo meeting con i Sixers - ma lui non ci sarà - : LeBron James non ci sarà " aveva già annunciato di voler tenere un profilo il più basso possibile in questa free agency " ma in fondo poco conta: quello che interessa di più è che a neppure 24 ore dal ...

Mercato Nba – Telefonata ‘non prevista’ fra LeBron James e il gm dei Cavs : ecco la situazione : Da oggi LeBron James è ufficialmente un free agent, ma quando sembrava ormai finita con i Cavs arriva una particolare Telefonata Il primo luglio per i fan NBA significa solo una cosa: inizio della free agency. Una data che i fan dei Cleveland Cavaliers però, volevano non arrivasse mai. Il motivo? Dopo aver declinato la player option presente nel suo contratto, da oggi, LeBron James è ufficialmente un free agent. Quando sembra ormai certo l’addio ...