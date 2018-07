Nazionale | Gallinari contro Sacchetti | Mai mettere in dubbio attaccamento

Basket - Meo Sacchetti smentisce Gallinari : “Non mi ha dato disponibilità - credevo ci tenesse all’Italia”. Polemica in Nazionale : Infiamma il caso Danilo Gallinari alla vigilia di Italia-Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Nei giorni scorsi, infatti, il giocatore aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva dichiarato che sarebbe stato disponibile per giocare con la Nazionale le due partite di settembre e che non era riuscito a presentarsi al raduno estivo a causa dei problemi fisici che hanno compromesso la ...