Naspi docenti | al via la domanda di disoccupazione

leggioggi

: Naspi docenti: dal 1° luglio al via la domanda di disoccupazione... - LeggiOggi_it : Naspi docenti: dal 1° luglio al via la domanda di disoccupazione... - ComeDoveQuandoN : #Supplenze, 30 giugno scadono i #contratti. Ferie, disoccupazione Naspi, TFR #scuola #docenti #insegnanti… - rossanafrancio1 : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Docenti precari e supplenti possono fare domanda di Naspi dal 30 giugno Supplenti e precari della scuola che terminer… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Gli insegnanti precari e supplenti della scuola italiana, che hanno terminato il loro incarico il 30 giugno, possono iniziare a chiedere, a partire dal 1° luglio, l’indennità di: la cosiddettascuola. L’ammortizzatore è rivolto ai precari della scuola, il cui contratto a tempo determinato scade il 30 giugno. Come per tutti gli altri lavoratori, lainizia a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della chiusura del rapporto di lavoro. Vediamo in dettaglio come funziona la, quali requisiti si devono possedere e come presentare la. Scopri tutte le novità sulla: cos’è Laè uno degli ammortizzatori sociali più importanti del nostro ordinamento, e serve a garantire un indennizzo a chiunque abbia perso il posto di lavoro involontariamente. Proprio come qualunque altro lavoratore che abbia perso ...