Napoli | terrore in via Foria | africano dà in escandescenze e aggredisce i passanti

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Terrore al centro storico di Napoli : colpi di pistola e portone incendiato : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Carbonara, nel centro storico di Napoli. Nella stessa strada, al civico 102, c'è stato anche un principio d'incendio davanti un portone...

Terrore al centro storico di Napoli : colpi di pistola e portone incendiato : colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Carbonara, nel centro storico di Napoli. Nella stessa strada, al civico 102, c'è stato anche un principio d'incendio davanti un portone di un palazzo. ...

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Napoli - terrore in via Toledo : boato e fiamme in un bar : terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad...

Napoli - terrore in via Toledo : boato e fiamme in un bar : terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad...

Napoli - terrore in via Toledo : un negozio va in fiamme : terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad...