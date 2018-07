Rapina alle Poste Centrali di Napoli : malviventi spuntano da fogne : Napoli, 2 lug. , askanews, Rapina alla Poste Centrali di Napoli in piazza Matteotti. Tre-quattro persone sono entrate in azione sbucando da un foro praticato nel pavimento. I banditi, con il volto ...

Napoli - rapina alle Poste centrali : in azione la 'banda del buco' - : I banditi sono entrati da un cunicolo sotterraneo nel giorno di riscossione delle pensioni. Bottino ancora da quantificare

Rapina alle Poste Centrali di Napoli : malviventi spuntano da fogne : Napoli, 2 lug. , askanews, - Rapina alla Poste Centrali di Napoli in piazza Matteotti. Tre-quattro persone sono entrate in azione sbucando da un foro praticato nel pavimento. I banditi, con il volto ...

Napoli - rapina alle Poste centrali : ladri in fuga/ Ultime notizie : presi soldi delle pensioni - paura e malori : Napoli, rapina alle Poste centrali: ladri in fuga col bottino. Portati via i soldi destinati al pagamento delle pensioni, malori tra i dipendenti e momenti di terrore tra la folla.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Napoli - investì e uccise due rapinatori : condannato a 8 anni e 8 mesi/ Duplice omicidio : ecco cos'è successo : Napoli, investì e uccise due rapinatori: condannato a 8 anni e 8 mesi. Ultime notizie, Duplice omicidio volontario per Leonardo Mirti: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Napoli - rapina alle Poste centrali : banditi a volto coperto in fuga con il bottino : rapina alle Poste centrali di Napoli in piazza Matteotti. Alcune persone con volto coperto sono entrate nell'edificio riuscendo a portare via un bottino ancora da quantificare. Indaga la polizia.

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli, fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa: la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Napoli - aggressione di gruppo per rapina : 5 minori arrestati : Napoli, 30 giu. , askanews, aggressione di gruppo a scopo di rapina: cinque minori arrestati nel Napoletano. Le vittime erano state pestate con calci e pugni e con una noccoliera. I carabinieri della ...

Reagisce alla rapina - 36enne gambizzato nella notte nel cuore di Napoli : Un ucraino di 36 anni è stato ferito con un colpo di pistola durante quella che sembrerebbe una rapina nella notte scorsa. Il giovane ha raccontato ai poliziotti, intervenuti poco dopo, di essere ...

Finge di essere armato per rapinare cingalese alla Stazione di Napoli : in manette : Un 20enne di Pagani è stato arrestato dalla polizia in via Orticello a Loreto dopo un tentativo di rapina ai danni di un cittadino dello Sri Lanka in via Cosenz. Fingendo di essere armato, Ulrico ...

Napoli - spinge una donna per rubarle lo smartphone : arrestato rapinatore : spinge violentemente alle spalle una donna per impossessarsi del cellulare che aveva nella tasca laterale dello zaino. Erasmo Notaro, 27enne napoletano, è stato arrestato dalla polizia in Corso ...

Napoli - rapina con sequestro in pizzeria : bandito tradito dal telefonino che suona : I poliziotti l'hanno scovato grazie ad un telefono che continuava a squillare. Poco lontano c'era il suo motorino e, a qualche metro, lui nascosto dietro un cancello. Luigi Capriello, 21 anni, è stato ...

Napoli - rapina con accetta all'ufficio postale/ Ultime notizie : direttore ferito - bottino di 5mila euro : Napoli, rapina con accetta all'ufficio postale di Trentola Ducenta. Ultime notizie: direttore ferito, bottino di 5mila euro per il bandito che non è stato ancora fermato dai carabinieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Napoli - rapina Rolex a una turista : preso 17enne - orologio restituito : Un 17enne napoletano, V. B., sabato scorso è stato sottoposto a fermo dagli uomini dei 'falchi' della Squadra Mobile partenopea, poiché gravemente indiziato di rapina aggravata e di lesioni personali, ...