Napoli | convocati Ancelotti | non c' è Jorginho

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centrocampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Convocati Napoli - le scelte di Ancelotti : non c’è Jorginho : Convocati Napoli – Questa la prima lista dei 23 calciatori del Napoli Convocati per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (10-30 luglio). Ci sono anche due elementi della Primavera, il difensore Francesco Mezzoni e il centrocampista Gianluca Gaetano, entrambi classe 2000. Out invece Jorginho ormai del Manchester City. Portieri: Sepe, Contini Difensori: Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam, ...

Serie A Napoli - i convocati : contro il Torino rientra Ghoulam : Napoli - Allenamento pomeridiano di rifinitura per il Napoli e convocazioni, in vista della gara contro il Torino di domani al San Paolo. Il programma di oggi ha previsto torello in avvio e ...