Napoli | città ad ostacoli per i disabili | che pericolo tra le auto in corsa

Alberto Angela è napoletano - conferita al conduttore tv la cittadinanza onoraria di Napoli : ... scrigno di tesori sottomarini e che iniziarono il futuro protagonista delle prime serate di Rai Uno alle meraviglie della scienza. 'Napoli ha una vocazione culturale, scientifica, illuminista che è ...

"Vi prego - aiutateci" : il grido di dolore dei cittadini di Napoli : Spesso la si incontra in strada mentre accompagna chi lavora nel mondo dell'informazione in alcuni dei luoghi più difficili di Napoli dove, in determinati momenti della giornata, fa paura anche ...

Alberto Angela ringrazia Napoli : "Questa città una piccola civiltà - un fiore con un profumo più intenso degli altri" : Una petizione popolare arrivata al sindaco De Magistris lo ha appena reso cittadino onorario di Napoli. E lui, Alberto Angela, ricambia l'affetto dei partenopei, in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qua c'è un'empatia diversa, avverti che la gente ti vuole bene veramente"Una storia d'amore nata quando il noto conduttore televisivo, da ...

ALBERTO ANGELA CITTADINO ONORARIO DI Napoli/ Foto - “Mentre parlavo ho sentito la mia voce rompersi” : ALBERTO ANGELA è stato eletto CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. Emozionatissimo, ha dichiarato: "Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia". ALBERTO ANGELA ha ricevuto un’importante investitura, quella di CITTADINO ONORARIO di NAPOLI. La cerimonia, avvenuta nella Sala dei Baroni al maschio Angioino, ha visto protagonisti il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore della Cultura Nino Daniele.

Alberto Angela cittadino onorario : «Napoli ti guida alla sua scoperta» : Applausi, sorrisi e tanta emozione hanno accompagnato questa mattina, all'interno della sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, il conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto...

Ad Alberto Angela la cittadinanza onoraria di Napoli : Il noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico, Alberto Angela ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Una petizione on line ha promosso l'iniziativa, sposata con entusiasmo dal sindaco de Magistris "non perché ha parlato bene di Napoli - ha spiegato - ma perché ha visto e raccontato l'inferno, il paradiso e il purgatorio di questa città".--"Non è facile - ha detto il sindaco - trovare persone che con questa competenza, ...

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli / Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia : Alberto Angela è stato eletto cittadino onorario di Napoli. Emozionatissimo, ha dichiarato: "Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia".Investitura importante per Alberto Angela diventato ufficialmente cittadino onorario di Napoli. Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è tenuta la cerimonia. I cittadini hanno occupato in pratica tutti i posti disponibili per rendere omaggio allo scienziato e divulgatore.

Dal 26 al 28 giugno la città di Napoli protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da martedì 26 a giovedì 28 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Alberto Angela cittadino onorario : "Napoli è una città che ha cuore e storia" : E' apparso emozionato. Non un'emozione di facciata, Alberto Angela è stato davvero sorpreso dal calore ricevuto dai tanti napoletani accorsi per festeggiare la sua cittadinanza onoraria.

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli : “Ho trascorso qui il mio ultimo compleanno” : La puntata di Ulisse su I mille segreti di Napoli aveva commosso il cuore dei partenopei. Conoscenza profonda della città e della sua millenaria storia, la bellezza naturale e quella artistica senza tralasciare anche le contraddizioni. Ed è anche per questo che da oggi Alberto Angela, paleontologo e divulgatore scientifico, è cittadino onorario di Napoli. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è tenuta questa mattina nella ...

Alberto Angela riceve cittadinanza onoraria di Napoli. "Ha colto l'umanità di una città" : Applausi e strette di mano per Alberto Angela, che stamane ha ricevuto dal sindaco Luigi de Magistris la cittadinanza onoraria di Napoli, conferitagli perché ha saputo raccontare la città "con rigore scientifico e storico e onestà intellettuale". "Ha colto l'umanità di una città che è insieme Inferno, Purgatorio e Paradiso - dice il primo cittadino - Non è mai stata una lettura superficiale ...

Napoli - Alberto Angela cittadino onorario : “Navi in mare aperto? Conoscere la storia per indirizzare il futuro” : “Si alzano muri e si lasciano navi in mare aperto? Se andiamo indietro nel tempo troveremo le stesse dinamiche di oggi: dobbiamo imparare dalla storia. Lo scopo dei nostri programmi è raccontare la storia, e quello che è successo, in modo da capire il presente ed indirizzare il futuro”. Così Alberto Angela a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli L'articolo Napoli, Alberto Angela cittadino ...

Alberto Angela cittadino onorario : 'Napoli ti guida alla sua scoperta' : Applausi, sorrisi e tanta emozione hanno accompagnato questa mattina, all'interno della sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, il conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto Angela. ...

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli : 'Una città unica e meravigliosa' : Da oggi Alberto Angela è cittadino onorario di Napoli. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è tenuta questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, castello simbolo ...