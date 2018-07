Napoli | arriva la superstar LeBron | il nuovo Los Angeles Lakers sbarca in costiera

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : sogno Juve - arriva Cristiano Ronaldo? Suggestione Cavani per il Napoli : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Napoli - a Palazzo Zevallos arriva “La Scapiliata” di Leonardo Da Vinci : Per la rassegna “L’Ospite Illustre” del museo Gallerie D’Italia a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, arriva la “Testa di Donna”, detta “La Scapiliata”, di Leonardo Da Vinci, solitamente custodita al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. L'opera, che rappresenta uno degli studi pittorici più importanti del tempo dell’artista fiorentino, sarà visitabile a partire da giovedì 5 luglio 2018.Continua a leggere

Napoli - è arrivato Ciciretti. E il Genoa è già su di lui : Amato Ciciretti è da oggi a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, prelevato a costo zero dal Benevento con il quale non ha rinnovato il contratto dopo aver contribuito alla scalata verso la A. ...

Napoli - maledizione Younes : dopo le polemiche arriva l'infortunio : Sembra senza pace l'avventura , finora solo virtuale, del tedesco all'ombra del Vesuvio: Enrico Preziosi annuncia la rottura del tendine d'Achille del 24enne

Rinnovo Albiol - arriva la conferma del Napoli : 'Molto - molto bene' : Due tweet pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del Napoli confermano quanto lanciato da Sky Sport sul Rinnovo di Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. Il Napoli @sscNapoli ha rinnovato il contratto del calciatore Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. molto, molto bene #ForzaNapoliSempre - ...

Napoli - non solo Meret : arriva anche Karnezis. Cifre e dettagli… : Napoli, NON solo Meret- Come riportato da “Gianluca Di Marzio” sul proprio sito internet, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Udinese per il passaggio in azzurro di Meret. 25 milioni più 10 milioni di bonus, affare da 35 milioni di euro totali. Meret rappresenterà il portiere del futuro partenopeo. arriva anche KARNEZIS Pressioni, inesperienza […] L'articolo Napoli, non solo Meret: arriva anche ...

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

Napoli - Verdi arriva a Villa Stuart : visite mediche in corso : visite mediche in corso per Simone Verdi. arrivato a Roma in treno in tarda mattinata, l'ormai ex attaccante del Bologna si sta sottoponendo ai controllo medici di rito presso Villa Stuart. Più tardi ...

Napoli - a Palazzo Reale arriva la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Gattopardo : Dall'8 giugno al 10 luglio nel Salone D'Ercole al Palazzo Reale di Napoli in arrivo la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de "Il Gattopardo". Manoscritti, oggetti personali, fotografie e libri della sua biblioteca personale offrono una visione inedita dello scrittore siciliano che ci fa capire meglio la sua passione per la letteratura ed il suo capolavoro.Continua a leggere

Calciomercato Cagliari - il doppio innesto può arrivare dal Napoli : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, doppio mossa nelle ultime ore ed innesti che potrebbero arrivare dal Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel ...

Napoli - arriva il terzino : affare in dirittura d'arrivo : Napoli vicino all'acquisto del terzino destro che prenderà il posto in rosa lasciato vacante dall'addio di Christian Maggio Il Napoli , in questa prima fase di calciomercato, è parso tra i club più ...

Napoli - è stretta sulla movida : arriva il Daspo ai parcheggiatori : Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e...

Menu choc : in un pub di Napoli arriva il crostone dedicato a Hitler : 'Per noi è assurdo associare il nome di Hitler, un dittatore sanguinario, a qualcosa da mangiare e abbiamo chiesto al titolare del Pub Baffone crostoneria di Via Bernini a Napoli di togliere dal menù ...