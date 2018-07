Namco Museum Arcade Pac per Nintendo Switch arriva a settembre in Italia

Namco Museum ARCADE PAC arriva su Nintendo Switch : Due classici ARCADE di NAMCO tornano con la compilation NAMCO MUSEUM ARCADE PAC, che BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi. NAMCO MUSEUM ARCADE PAC debutta su Switch La collezione include NAMCO MUSEUM e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione digitale per Nintendo eShop dal 28 settembre). In NAMCO ...