NAIKE RIVELLI | CHI È IL PADRE BIOLOGICO? Intanto sui social prepara l' uovo in tanga Non

Chi è NAIKE RIVELLI - la figlia di Ornella Muti : Provocatoria, ribelle e bella come mamma Ornella Muti: Naike Rivelli è la figlia di una delle grandi star del cinema italiano. Classe 1974, è un’attrice e modella, finita spesso al centro di scandali e polemiche a causa delle sue foto hot pubblicate su Instagram. Naike ha iniziato la sua carriera nel cinema quando aveva solamente 16 anni. Nel 1990 infatti venne scelta da Ettore Scola per partecipare alla pellicola Il viaggio di Capitan ...

NAIKE RIVELLI a “Non Disturbare” di Paola Perego rivela : “Bermudez non è mio padre” : Naike Rivelli, ospite di “Non Disturbare” il nuovo programma di interviste di Paola Perego, ha raccontato una scoperta davvero importante per la sua vita. Uno scoop che la figlia di Ornella Muti ha voluto condividere con la Perego e il pubblico di Rai 1 (e non solo). Ecco di cosa si tratta.-- Una confessione choc quella rilasciata da Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ai microfoni di Paola Perego. La figlia d’arte ha rivelato di aver ...

NAIKE RIVELLI fa il test del dna e ha una brutta sorpresa : Naike Rivelli ha scoperto s a 43 anni che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è il suo vero padre. E solo attraverso un test del dna. Lo scoop è di “Non disturbare”, la nuova trasmissione di Paola Perego che andrà in onda in seconda serata dal 25 giugno. Durante un’intervista al Messaggero la conduttrice ha spiegato: «Ha scoperto da poco, grazie a un esame del dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che ...

“NAIKE RIVELLI ha scoperto che suo padre non è quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la rivelazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...

La scoperta della figlia di Ornella Muti : NAIKE RIVELLI - Bermudez non è suo padre : José Luis Bermudez de Castro non è il vero padre di Naike Rivelli. A svelarlo è stata la figlia di Ornella Muti, che solo di recente ha scoperto la verità sulle sue origini. La modella ha raccontato la sua esperienza nel programma Non disturbare, nuovo format condotto da Paola Perego e in onda su Rai Uo dal 25 giugno. Nel corso dello show la conduttrice incontrerà due donne, raccogliendo le loro confidenze. Fra i protagonisti della trasmissione ...