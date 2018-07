MotoGP | GP Olanda 2018 | grande spettacolo ad Assen! A vincere però è sempre Marc Marquez

oasport

(Di lunedì 2 luglio 2018) C’era attesa sull’esito dell’ottavo round del Mondialedi. Ad Assen (), nella “Cattedrale del Motociclismo“, ci si aspettavaed equilibrio. Le attese non sono state deluse ma il risultato finale non è stato poi così diverso da altre volte. “Cambiare tutto per non cambiare niente“, ricordando vecchie citazioni letterarie, perchélui a trionfare. Lo spagnolo della Honda, su uno dei tracciati per tradizione più complicati per lui, ha saputo prevalere mettendo in pista intelligenza e velocità. Lo sviluppo della corsa non è stato così distante da quel che accade in Moto3: tanti sorpassi, una lotta ad ogni curva e cambiamenti di posizioni continui.ha saputo leggere la situazione alla, lottando quando era il caso di farlo e lasciando sfogare i suoi avversari nella fase centrale. ...