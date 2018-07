Motocross | Mondiale 2018 | occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia Jeffrey Herlings

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings in testa - Tony Cairoli a -12 dopo il GP Indonesia : Jeffrey Herlings si conferma leader del Mondiale Motocross MXGP 2018 dopo il GP di Indonesia. L’olandese conserva 12 punti di vantaggio su Tony Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa. Di seguito la Classifica del Mondiale. Mondiale Motocross MXGP 2018: Classifica ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli si avvicina a Jeffrey Herlings dopo il GP di Ottobiano : L’appuntamento di Ottobiano (Italia) regalano cinquanta punti fondamentali ad Antonio Cairoli. Il siciliano, approfittando dell’assenza di Jeffrey Herlings per infortunio, guadagna 50 punti sull’olandese ed ora la distanza è di solo 12 lunghezze. Mondiale decisamente riaperto dal nostro portacolori. Classifica Mondiale 2018 MXGP – dopo GP LOMBARDIA 2018 1 84 Herlings, J. NED KTM 486 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 474 3 25 ...

Motocross - GP Ottobiano MXGP 2018 : Antonio Cairoli - che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale : Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli cerca la doppietta per riaprire il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

Il Motocross Mondiale a Ottobiano con Fiat Professional : Il Mondiale di Motocross torna in Italia: l’11° tappa del campionato andrà infatti in scena domenica 17 giugno sul circuito di Ottobiano, teatro del “Fiat Professional MXGP of Lombardia”. La partnership tra Fiat Professional e FIM Motocross World Championship MXGP, giunta al terzo anno consecutivo, si fonda sulla condivisione di valori autentici quali passione, determinazione […] L'articolo Il Motocross Mondiale a ...

Motocross - Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! Jeffrey Herlings infortunato - serve la doppia vittoria a Ottobiano : Tony Cairoli ora deve sfruttare un’occasione più unica che rara per riaprire il Mondiale Motocross MXGP. Il Campione del Mondo stava assistendo al dominio di Jeffrey Herlings ma la sorte ha deciso di dare una mano al siciliano e di giocare un brutto scherzo all’olandese. Il leader della classifica generale, capace di vincere le ultime 9 gare disputare (addirittura 13 delle ultime 14), si è infortunato in allenamento un paio di giorni ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : frattura alla clavicola per Jeffrey Herlings! Tappa di Ottobiano a rischio per l’olandese : Un fulmine a ciel sereno scuote il Mondiale 2018 di MXGP. Il dominatore della stagione, grande rivale del nostro Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings è caduto pesantemente nel corso di un allenamento sulla pista di Berghem, rimediando una frattura alla clavicola destra. l pilota olandese, secondo quanto riporta motorsport.com, è stato portato in ospedale per accertamenti e sarà operato nelle prossime ore per inserire una placca e ridurre la ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Cairoli dopo il round di Saint Jean d’Angely : La decima tappa del Mondiale 2018 di MXGP, in Francia, non ha cambiato le carte in tavola: Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herling. Doppietta dell’asso olandese della KTM che sa vincere in tutti i modi: in solitaria nella prima manche ed in rimonta nella seconda. Un mattatore questo centauro orange: quarta doppietta consecutiva, la settima stagionale, il nono successo di manche di fila ed una leadership iridata rafforzata. Sono 62 i ...

Mondiale Motocross 2018 : a tutto Herlings : Ma è proprio quel contatto al penultimo giro di Gara 1 che potrebbe far risvegliare l'orgoglio del nove volte campione del mondo e trascinarlo in una rimonta furiosa. Ora sono 54 i punti di vantaggio ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche in Gran Bretagna e ora scappa in classifica generale : Chi può fermare Jeffrey Herlings? Al momento, si può dire tranquillamente: nessuno. L’olandese della KTM, infatti, sembra non avere rivali in questo inizio di stagione 2018 della MXGP. C’è poco da girarci attorno, soprattutto dopo quanto visto nel Gran Premio di Gran Bretagna di ieri. Per il giovane talento classe 1994 è arrivata l’ennesima doppietta di questo suo incredibile campionato, nel quale sta letteralmente piegando la ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings continua a scrivere la storia - Tony Cairoli inizia a perdere terreno : Signore e signori, siamo ufficialmente entrati nella “Era Herlings”. Il giovane talento olandese della MXGP sta proseguendo imperterrito nel suo strepitoso avvio di Mondiale 2018. Il 23enne nato a Geldrop-Mierlo sta battendo record su record, con una serie di risultati che stanno lasciando tutti a bocca aperta, in primis il suo rivale al titolo iridato, il nostro Tony Cairoli, ormai distante 48 punti in graduatoria. I numeri di ...