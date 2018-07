Mondo del calcio sotto shock | muore ex calciatore | piange anche il Bologna NOME e

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il record del Mondo - Shubenkov storico : Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl). Oggi il primatista italiano non è ...

“Oddio!”. Dove hanno ritrovato la piccola di soli 6 anni. È mistero : la sua storia ha subito fatto il giro del Mondo. Un vero e proprio film dell’orrore : Una storia agghiacciante che nel giro di pochissimo tempo si è diffusa via web e ha mosso un senso di inquietudine in tutta Europa. Il perché è drammatico e ha a che fare con una mabina di soli sei anni. Purtroppo sempre più spesso ci ritroviamo a raccontare di fatti misteriosi e tragici. Una bambina di sei anni è stata trovata morta dopo essere scomparsa in un’isola scozzese. Alesha MacPhail di Rothesay, in Scozia, è stata ...

Wimbledon - le scarpe del match d’esordio di Federer sono un omaggio a Londra ed allo slam più antico del Mondo [GALLERY] : Roger Federer ha indossato, durante il suo match di esordio a Wimbledon 2018, un paio di scarpe personalizzate per l’importante occasione Roger Federer partecipa al torneo di Wimbledon 2018 da campione in carica. Le aspettative per il tennista svizzero sono alte ed il prestigio di giocarsi il nono titolo in carriera sull’erba dello slam più antico al mondo è grande. Lo sportivo si è presentato sul campo centrale con una tenuta ...

Slittino - dieci gli atleti convocati per il doppio raduno della squadra di Coppa del Mondo a Bressanone : Test di partenza al palaghiaccio di Bressanone per il gruppo di Coppa del Mondo Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato dieci atleti della squadra di Coppa del Mondo per il doppio raduno che si tiene presso il palaghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 3 e venerdì 6 luglio, dove verranno effettuati alcuni test di spinta. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Patrick Rastner, Felix ...

Il questore della Camera EdMondo Cirielli : “I profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Combattere la cecità nel Sud del Mondo - lo spot di CBM Italia : Roma, , askanews, - CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità evitabile nei Paesi del Sud del mondo, lancia la Campagna SMS "Fermiamo la cecità. ...

I taxi più cari e i più economici delle capitali del Mondo : Una classifica svela quanto costa una corsa in 50 grandi città: pochissimo al Cairo, un salasso a Berna

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn canta e porta la croce in casa Italia : Ora i campanelli d’allarme sono forti: la tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom disputata a Cracovia, in Polonia, ancora una volta ha segnalato un movimento azzurro in forte difficoltà. Il magnifico podio ottenuto da Stefanie Horn nel kayak femminile non può nascondere le brutte prestazioni del resto della squadra Italiana. Il terzo posto di Stefanie Horn è il fiore all’occhiello della sin qui grigia stagione della pagaia azzurra: ...

Calcio : 'Tutte le maglie del Mondo' in mostra : A Pontedera, nel museo Palp, fino al 31 luglio, il Calcio diventa una mostra pop. 'Tutte le maglie del mondo' esporrà 211 divise ufficiali delle Nazionali indossate nelle partite ufficiali. Un ...

'Tutte le maglie del Mondo' in mostra : 'Tutte le magliedel mondo' è la collezione speciale del livornese SimonePanizzi. Una raccolta completa, realizzata dopo anni ericonosciuta dalla Fifa. Le maglie e le loro storie, maxi-fotod'autore, ...

Tennis - classifiche : Nadal e Halep sul trono - Cecchinato torna tra i primi 30 del Mondo : L'altra novità è il ritorno fra le prime dieci al mondo a spese di Madison Keys da parte di Angelique Kerber, che a Eastbourne si è fermata in semifinale contro la Wozniacki. La top 10 Wta: 1. Simona ...

I supercomputer più veloci del Mondo non hanno segreti per Red Hat : ... Summit si compone di processori IBM Power9, GPU nVidia Volta V100 e Infiniband Mellanox , con Red Hat Enterprise Linux a rendere la potenza del più veloce supercomputer al mondo disponibile a ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Scopriamo tutto sulle sfide di oggi per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018: Brasile–Messico e Belgio–Giappone.

Per l'Ischia Global Film - Ezio Greggio è 'l'italiano nel Mondo' del 2018 - : ...il nostro cinema spiega Marina Cicogna annunciado i riconoscimenti assegnati dalla Accademia internazionale Arte Ischia Gianni Nunnari è stato tra gli artefici di tanti successi italiani nel mondo ...