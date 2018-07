Mondiali | Spagna eliminata Il Ct Hierro | “è colpa mia”

calcioweb.eu

: #Mondiali2018: 5-4 alla Spagna dopo rigori, la Russia vola ai quarti. Nei tempi regolamentari #SpagnaRussia si era… - Agenzia_Ansa : #Mondiali2018: 5-4 alla Spagna dopo rigori, la Russia vola ai quarti. Nei tempi regolamentari #SpagnaRussia si era… - Gazzetta_it : La Spagna è fuori dal Mondiale! Impresa Russia ai rigori - Gazzetta_it : #Spagna, #Iniesta dice addio alla nazionale: 'Sognavo un finale diverso' #Russia2018 #WorldCup #ESP #SpagnaRussia… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il Ct Fernandosi prende tutte le colpe dell’eliminazione della. “Il massimo responsabile sono io – ha detto a caldo il già direttore sportivo della federcalcio spagnola -. Proseguire o no, non mi interessa. Ora non conta proprio, comunque è stato un piacere allenare questi ragazzi Non parlerò di singoli, se c’è un nome giusto da criticare, quello è il mio. Iniesta? E’ un esempio come giocatore e come compagno di squadra”. Uno degli ultimi ad arrendersi è stato Sergio Ramos. “E’ durissima – ha detto trattenendo a stento le lacrime – La squadra ha fatto tutto il possibile, ci ha messo l’anima e l’orgoglio. Loro ci hanno portato fino ai rigori, che era l’unico modo di metterci in difficoltà. Sono una lotteria e ci è andata male. Qualsiasi spagnolo si sentirà comunque orgoglioso di come ...