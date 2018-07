Tabellone Mondiali Russia 2018 – Dopo il Brasile si qualifica anche il Belgio : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, Dopo la vittoria del Brasile sul Messico, passa il turno anche il Belgio: prende forma il quadro dei quarti di finale Dopo il successo del Brasile del pomeriggio, vittorioso sul Messico per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Firmino, il programma degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 continua. Questa sera in campo il Belgio, vincente del gruppo-g contro il Giappone, seconda squadra a qualificarsi ...

Mondiali Russia 2018 - si consuma il “dramma” del Giappone : un Belgio deludente piazza la beffa al 94' : Mondiali Russia 2018, il Belgio rischia grossissimo ma passa ai quarti di finale vincendo immeritatamente contro il Giappone Ai Mondiali Russia 2018, abbiamo assistito ad un vero e proprio dramma calcistico. Il Giappone è stato sconfitto al 4° minuto di recupero del secondo tempo, dopo aver giocato una grande gara contro un Belgio deludente. I Giapponesi si sono trovati in vantaggio per due reti nella seconda frazione, prima del ribaltone ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar nel mirino del web : quanti meme contro le sue simulazioni : ... in cui il talentissimo brasiliano , autore dell'1-0 e che ha provocato il raddoppio di Firmino, è stato accusato di aver eccessivamente accentuato gli interventi subiti LA CRONACA DI BRASILE-MESSICO

Mondiali Russia 2018 - gara ad alta tensione tra Belgio e Giappone : in campo e fuori… tutte le FOTO : Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone stanno duellando per guadagnarsi un posto ai quarti di finale contro il Brasile Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone sono in perfetta parità al termine del primo tempo, uno 0-0 che però ha regalato diversi spunti, le due squadre si stanno dando battaglia a viso aperto. La vincente dell’incontro affronterà il Brasile di Neymar, vittorioso oggi grazie ad una serie di guizzi del ...

Mondiali - nemmeno le ballerine del Bolshoi possono perdersi la partita della Russia : Hanno l'onore di esibirsi in un autentico tempio del balletto classico, il teatro Bolshoi. Ma almeno per qualche istante l'attenzione delle ballerine era rivolta a un altro palcoscenico, lo Stadio ...

Mondiali Russia 2018 – Neymar punge il Messico : “hanno parlato troppo! Giusto che vadano a casa” : Le pungenti parole di Neymar dopo la vittoria di oggi del Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “È stata una partita molto difficile, conoscevamo la qualità dell’avversario. Sono molto contento della mia prestazione ma ancor di più per la vittoria della squadra“. E’ il commento al successo per 2-0 del Brasile contro il Messico di Neymar, l’attaccante verdeoro autore del ...

Mondiali Russia 2018 - brutte notizie per l’Uruguay : l’esito degli esami di Cavani : Mondiali Russia 2018, pessime notizie dal fronte Cavani: il maestro Tabarez dovrà fare a meno di lui nel match contro la Fancia? Lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, senza riscontrare però rotture delle fibre muscolari. E’ questo il responso delle analisi strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante dell’Uruguay Edinson Cavani uscito per infortunio nella partita degli ottavi di finale dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 – Il Messico tuona : “Rocchi ha favorito il Brasile è una vergogna per il calcio!” : Osorio, l’allenatore del Messico, punta il dito contro l’arbitro italiano Rocchi e Neymar: il duro sfogo in conferenza stampa Il Brasile è in festa: i verdeoro hanno staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, battendo il Messico 2-0 grazie ai gol di Neymar e Firmino. Il numero 10 brasiliano si è reso ancora una volta protagonista, non solo per le sue giocate e le sue reti, ma soprattutto per le sue ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile ai quarti : l’esultanza di Dani Alves diventa virale [VIDEO] : Folle esultanza di Dani Alves per la vittoria del suo Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Il Brasile è ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. I verdeoro hanno sconfitto, questo pomeriggio, il Messico, nel match valido per gli ottavi di finale della rassegna iridata, grazie alle reti di Neymar e Firmino. Una gioia immensa per tutti brasiliani, soprattutto per qualcuno in particolare, che ai ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale 2 luglio 2018 : video e highlight : ottavi di finale Russia 2018: in campo Brasile-Messico e Belgio-Giappone: ecco i momenti più emozionanti e i goal Due nuove sfide dirette infiammano i Mondiali Russia 2018. Lunedì 2 luglio 2018 in campo sono scese Brasile-Messico e Belgio-Giappone alla ricerca di un posto per accedere ai quarti di finale del Mondiale 2018. Riviviamo insieme i momenti più belli ed emozionanti delle due sfide dirette di lunedì 2 luglio 2018. Mondiali Russia 2018, ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile liquida il Messico : 2-0 tra giocate e cinismo : I gol sotto porta di Neymar e Firmino, la solita difesa, qualche giocata e tanto cinismo. Così il Brasile elimina il Messico senza troppa fatica e si prepara già ai quarti di finale, in programma venerdì alle 20 a Kazan contro la vincente di Belgio-Giappone. Chi pensava in un’altra sorpresa, dopo l’impresa della Russia e quella sfiorata dalla Danimarca, è stato illuso dalla partenza perfetta dei messicani: 25 minuti di corsa a mille ...

Mondiali Russia 2018 - la coincidenza che lega Guardiola : ecco chi vincerà : Mondiali Russia 2018 – Si stanno giocando i Mondiali in Russia del 2018, nella gara di oggi si sono affrontate Brasile e Messico, decisivo l’attaccante Neymar. Ma chi vincerà il Mondiale? Come riporta anche Sport Fair c’è una curiosità che riguarda l’allenatore Guardiola. Il tutto è iniziato nel 2010: Pep Guardiola ha vinto la Liga con il suo Barcellona e la Spagna si è laureata Campione del Mondo. Nel 2014 ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro dei quarti di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, il Brasile stende il Messico e accede al turno successivo dove attende la vincente tra Belgio e Giappone Tabellone Mondiali Russia 2018 – Si va via via delineando il quadro dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, il Brasile è la quinta formazione che si qualifica dopo la vittoria ottenuta contro il Messico. Il gol di Neymar e quello di Firmino permettono ai verdeoro di proseguire la propria ...