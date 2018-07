Mondiali Russia 2018 | ottavi di finale | le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e

Mondiali - Navalny 'Akinfeev Eroe Russia' : ANSA, - MOSCA, 02 LUG - L'oppositore del Cremlino Aleksey Navalny ha proposto di nominare il portiere della nazionale Igor Akinfeev "Eroe della Russia", in seguito alle due parate che hanno permesso ...

Mondiali 2018 Russia - la domenica dei portieri : dal record negativo di de Gea ai miracoli di Subasic : ... ma che non è bastato ad evitare di aggiornare un record che resisteva dalla Coppa del Mondo 1966. de Gea infatti, in 4 partite, ha effettuato solamente una parata sul marocchino Boutaib, ...

Mondiali - il Ct della Russia : “abbiamo fatto la storia” : “Abbiamo fatto la storia, e siamo contenti. Quel che è avvenuto non penso che abbia nulla a che fare con cosa è successo alla Spagna prima della Coppa del Mondo. Certo con loro non puoi giocare a viso aperto, tutti quelli che affrontano la Spagna fanno così. Siamo stati molto bravi in difesa, non abbiamo lasciato spazi”. Così il ct della Russia, Stanislav Cherchesov.L'articolo Mondiali, il Ct della Russia: “abbiamo fatto ...

Probabile Formazioni Colombia-Inghilterra - ottavi di finale Mondiali Russia 03-07-2018 : Colombia-Inghilterra si giocheranno il passaggio del turno, il match si giocherà martedì 3 luglio alle ore 20.00 per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia. La squadra di Pakerman ha fin qui dimostrato di essere una nazionale competitiva e con grandi qualità, qualificandosi prima nel girone nonostante la sconfitta rimediata contro il Giappone per 2-1 nella partita d’esordio, ma chiudendo in fase crescente. L’Inghilterra ...

Video/ Spagna Russia (4-5 dcr) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Spagna Russia (risultato finale 4-5 dcr): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. I padroni di casa superano gli ottavi a sorpresa: ai rigori Akinfeev diventa decisivo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Mondiali 2018 : la Russia si gode Akinfeev - le furie rosse salutano il torneo iridato : Il Mondiale russo sta regalando davvero grandi emozioni nella fase ad eliminazione diretta appena iniziata con gli ottavi di finale. Dopo l'eliminazione di Argentina e Portogallo, oggi è toccato alla Spagna di Fernando Hierro uscire di scena. Gli spagnoli erano i grandi favoriti della vigilia nel match contro i padroni di casa russi, ma ad essere sinceri hanno esercitato una sterile prevalenza territoriale senza mai essere incisivi per 120'. Il ...

Mondiali 2018 Russia : chi è Stanislav Cherchesov - Ct russo già nella storia : Con più persone come te nella nostra squadra, vinceremmo la Coppa del Mondo" - ha detto Cherchesov. Un record curioso, da giocatore Cherchesov ha cominciato la sua carriera da giocatore nel 1981, ...

Mondiali Russia 2018 – La Croazia ai quarti di finale : le FOTO più belle del match con la Danimarca : Nella gallery le FOTO più belle del match tra Croazia e Danimarca valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Quattro minuti di pure emozioni, i primi della sfida di questa sera tra Croazia e Danimarca ai Mondiali di Russia 2018, con due gol, uno dietro l’altro, che hanno fatto intuire che, la partita di oggi, valida per gli ottavi di finale della rassegna iridata, avrebbe dato importanti soddisfazioni. La sfida tra ...

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Russia e Croazia ai quarti di finale dopo i tiri dal dischetto : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali Russia 2018 - la giornata dei portieri : Subasic ed Akinfeev eroi nazionali - chapeau Schmeichel : Mondiali Russia 2018, i portieri si sono presi la scena a suon di parate dagli 11 metri, anche lo sconfitto Schmeichel Ai Mondiali di Russia 2018, oggi i portieri si sono presi decisamente la scena. Due le gare degli ottavi di finale in programma, gare nelle quali i protagonisti sono stati alquanto sorprendenti. Nel primo incontro, con i tanti fenomeni della Spagna, in pochi avrebbero pronosticato che ad ergersi al ruolo d’eroe ...

Mondiali 2018 Russia - la 'benedizione' dei rigori per il paese ospitante : Uno snodo fondamentale per les Blues, che si qualificarono per la semifinale contro la Croazia e conclusero il torneo vincendo la prima Coppa del Mondo della loro storia, a casa loro. Giappone e ...

Mondiali Russia 2018 - rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia : rigori fatali- Un Mondiale che continua a regalare continui colpi di scena. Dopo la doppia eliminazione targata Messi-CR7, oggi anche la Spagna ha ufficialmente detto addio al Mondiale per merito dei padroni di casa della Russia. 1-1 il finale nei tempi regolamentari, 5-4 in favore della Russia dopo la sequenza dei calci di rigore. La […] L'articolo Mondiali Russia 2018, rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia ...

Mondiali Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...