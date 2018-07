Mondiali | nemmeno le ballerine del Bolshoi possono perdersi la partita della Russia

Mondiali 2018 / Matrioska – L’effetto Corea del Sud senza bisogno nemmeno di Byron Moreno : Stavolta non c’era nemmeno Byron Moreno. La Corea del Sud ha fatto tutto da sola. E non le serviva a niente. Vincere due a zero. Segnare due volte oltre il novantesimo. Irridere i campioni del mondo. Prendersi beffa dei tedeschi. Quando al 96esimo Son Heung-Min ha insaccato il secondo gol, con Neuer fermo al chiosco delle bibite a ordinare birra e hot dog (c’era fila, capita), si è messo pure a ridacchiare. Proprio come quei compagni delle medie ...